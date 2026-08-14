Gabon: Après plus d'un an de travaux, la cathédrale de Libreville ouvre à nouveau ses portes

Au Gabon, c'est une bonne nouvelle pour les fidèles de l'église catholique. La cathédrale de Libreville a rouvert ses portes jeudi. Après 15 mois de travaux, la cathédrale Sainte-Marie entièrement rénovée est inaugurée vendredi 14 août. Mise en service en 1964, il y a 62 ans, la cathédrale était fermée depuis mai 2025, à la suite de l'effondrement de son toit.

À l'extérieur, les ouvriers se pressent pour mettre la dernière touche dans le jardin de la cathédrale de Libreville, au Gabon. À l'intérieur, plusieurs fidèles impatients participent à des visites guidées et découvrent leur lieu de culte qui leur a tant manqué.

« On a beaucoup patienté, on a beaucoup persévéré. Dieu a le contrôle, Il marche avec son peuple et ne nous abandonne jamais », dit une fidèle. « On devrait même ouvrir ça aujourd'hui même, là où nous parlons. Ça nous ferait plaisir. Ça nous manquait beaucoup », indique une fidèle.

Effondrement du toit de la cathédrale

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Le toit de la cathédrale s'est effondré le 17 mai 2025 sans faire de victimes. Outre la toiture, l'édifice a bénéficié d'une véritable cure de jouvence

« Le plus grand travail qui a été fait, c'est donc refaire le plafond, la toiture. Ensuite, on a fait tous les travaux. Tous les bancs de cathédrale ont été changés : le sol, les marbres, les carreaux, tout a été refait »

Capable d'accueillir plus d'un millier de fidèles, la cathédrale Sainte-Marie a été érigée sur le même site qu'une première plus petite construite dans les années 1800 par les premiers missionnaires, rappelle l'historien Hervet Essono Mezui.

« C'est un monument dans l'histoire du Gabon en tant que église, mère de l'archidiocèse, mais aussi église mère de l'Église catholique au Gabon. » Les travaux réalisés offrent une garantie d'un demi-siècle, selon l'église.