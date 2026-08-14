Angola: Le pays et Cuba relancent leur coopération dans le domaine culturel

Luanda — L'Angola et Cuba ont relancé, mercredi à La Havane, leur coopération dans le domaine de la politique culturelle, avec la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères de la Culture des deux pays.

Le document a été signé par les ministres de la Culture de l'Angola et de Cuba, Filipe Zau et Alpidio Alonso Grau, respectivement.

Cet instrument établit les bases de la coopération dans les domaines du patrimoine culturel, de l'éducation artistique, des manifestations artistiques, des archives et des bibliothèques, entre autres.

Le mémorandum vise à approfondir la connaissance de l'identité nationale, de la civilisation, de la culture et des arts des deux pays, ainsi qu'à soutenir les industries culturelles.

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Selon Filipe Zau, l'accord prévoit également la participation de créateurs des secteurs des arts et de la culture à des festivals et expositions internationaux organisés dans les deux pays, ainsi que l'échange d'experts en vue du partage d'expériences.

Le ministre angolais a mis en avant les liens historiques qui unissent l'Angola et Cuba, estimant que les deux pays partagent un riche patrimoine culturel, dont la matrice africaine se manifeste dans les expressions musicales et culturelles des deux nations.

« Le moment que nous vivons aujourd'hui, avec la signature de cet Accord de coopération culturelle, qui coïncide avec le centenaire de la naissance du Commandant Fidel Castro Ruz, marque un tournant stratégique pour nos deux ministères », a déclaré Filipe Zau.

Le ministre angolais a considéré cet instrument juridique comme un pont destiné à revitaliser les échanges entre créateurs, chercheurs et artistes angolais et cubains.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables du ministère de la Culture de l'Angola, parmi lesquels Cristina de Fátima Camuhoto, directrice du Cabinet du ministre, Hermengarda Paula dos Santos, secrétaire générale, Daniel João Jorge, directeur du Cabinet juridique et des échanges, et Sandra Mfundu Kinavuidi, directrice générale adjointe de l'Agence nationale des industries culturelles et créatives.

Filipe Zau et la délégation angolaise se trouvent à Cuba depuis dimanche 9 août pour participer au premier Colloque international « Fidel : Héritage et avenir », organisé dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance de l'ancien président cubain Fidel Castro Ruz, qui est célébré ce jeudi 13 août.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation angolaise ont visité le Musée de la musique, une institution consacrée à la préservation et à la valorisation de l'histoire de la musique et des instruments musicaux à Cuba, du XVIe au XXe siècle.

La délégation a également tenu des rencontres avec des responsables des industries culturelles et visité le Centre Fidel Castro Ruz, une institution publique consacrée à la diffusion, à l'étude et à la recherche sur la pensée et l'oeuvre du dirigeant historique de la Révolution cubaine.

Les relations culturelles entre l'Angola et Cuba reposent sur des liens historiques profonds, les relations diplomatiques entre les deux pays ayant été établies le 15 novembre 1975, quatre jours après la proclamation de l'indépendance de l'Angola.