Angola: L'AN approuve des amendements à la loi sur la liberté de religion et de culte

13 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'amendement proposé à la loi sur la liberté de religion et de culte a été approuvé à l'unanimité, dans ses grandes lignes, ce jeudi à Luanda par l'Assemblée nationale (AN).

Le texte a été adopté par 165 voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Selon l'exposé des motifs, cet amendement vise à répondre aux besoins et aux défis actuels de la société angolaise.

Il précise que depuis la promulgation de ladite loi en 2019, la société et le contexte religieux en Angola ont considérablement évolué, rendant nécessaire sa révision opportune.

L'amendement ajuste certains articles, jugés insuffisants ou problématiques, à la lumière des nouvelles réalités et des nouveaux défis, et les adapte à l'application des normes relatives à la liberté religieuse et au fonctionnement des confessions religieuses.

Selon les données statistiques de l'Institut national des affaires religieuses, on compte 85 confessions religieuses reconnues, dont 25 sont accréditées, 64 commissions d'installation et plus de 420 demandes d'enregistrement pour entamer le processus de reconnaissance.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.