Angola: L'AN approuve des amendements à la loi sur la liberté de religion et de culte

Luanda — L'amendement proposé à la loi sur la liberté de religion et de culte a été approuvé à l'unanimité, dans ses grandes lignes, ce jeudi à Luanda par l'Assemblée nationale (AN).

Le texte a été adopté par 165 voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Selon l'exposé des motifs, cet amendement vise à répondre aux besoins et aux défis actuels de la société angolaise.

Il précise que depuis la promulgation de ladite loi en 2019, la société et le contexte religieux en Angola ont considérablement évolué, rendant nécessaire sa révision opportune.

L'amendement ajuste certains articles, jugés insuffisants ou problématiques, à la lumière des nouvelles réalités et des nouveaux défis, et les adapte à l'application des normes relatives à la liberté religieuse et au fonctionnement des confessions religieuses.

Selon les données statistiques de l'Institut national des affaires religieuses, on compte 85 confessions religieuses reconnues, dont 25 sont accréditées, 64 commissions d'installation et plus de 420 demandes d'enregistrement pour entamer le processus de reconnaissance.