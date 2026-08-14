Angola: Les entrepreneurs redéfinissent leurs stratégies pour renforcer la coopération entre le pays et le Brésil

Luanda — Le président du Groupe LIDE, João Doria, a annoncé jeudi, à Luanda, l'intensification de la coopération entre les milieux d'affaires angolais et brésiliens, avec un accent particulier sur les secteurs de l'agro-industrie et des industries extractives.

À la tête d'une délégation de dirigeants d'entreprises brésiliens, João Doria s'exprimait à l'issue d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço. Les discussions ont notamment porté sur l'approfondissement du dialogue économique ainsi que sur l'identification de nouveaux domaines de coopération et d'investissement.

S'exprimant devant la presse au terme de la rencontre, João Doria a indiqué que les échanges avaient permis d'examiner un agenda économique et entrepreneurial bilatéral visant à rapprocher les investisseurs des deux pays, sans empiéter sur les canaux diplomatiques officiels existant entre Luanda et Brasília.

Selon l'homme d'affaires, les discussions ont principalement porté sur les perspectives de coopération dans le secteur agro-pastoral, en mettant en avant l'expérience du Brésil dans la production de protéines animales et le potentiel agricole de l'Angola.

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« L'agro-industrie brésilienne peut établir une relation très positive avec le secteur agro-industriel angolais. Nous sommes en train de créer une plateforme destinée à accélérer les relations entre les secteurs privés des deux pays, avec le soutien constant de leurs gouvernements respectifs », a-t-il expliqué.

João Doria a également révélé avoir invité le Chef de l'État angolais à se rendre à São Paulo, au Brésil, le 26 septembre prochain. Une invitation que João Lourenço a immédiatement acceptée.

À cette occasion, le Président angolais participera à une rencontre d'affaires réunissant des investisseurs brésiliens issus de plusieurs secteurs, notamment de l'agro-industrie. Il y sera également honoré pour sa contribution au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

« L'objectif est de présenter l'Angola comme une destination d'investissement aux entrepreneurs brésiliens et aux investisseurs internationaux établis à São Paulo, en mettant en lumière le potentiel économique du pays ainsi que les opportunités offertes par les politiques mises en oeuvre par le gouvernement », a souligné João Doria.

Le responsable du Groupe LIDE a estimé que la décision du président João Lourenço de participer à cette rencontre témoignait de son pragmatisme et de sa détermination à attirer davantage d'investissements privés vers l'Angola.

João Doria a expliqué que le LIDE fonctionne comme une plateforme de promotion des affaires, favorisant les contacts directs entre opérateurs économiques angolais et brésiliens, avec une attention particulière portée aux secteurs agro-pastoral et minier.

Dans ce cadre, la rencontre prévue en septembre devrait réunir des représentants de grands groupes brésiliens, notamment des entreprises actives dans les secteurs minier et agro-industriel, afin de favoriser des contacts directs avec les autorités et les opérateurs économiques angolais.

João Doria a par ailleurs mis en avant l'implantation récente du LIDE en Angola, qui constitue la deuxième représentation de l'organisation sur le continent africain, après celle du Maroc. Il a estimé que l'Angola présentait des conditions favorables à l'approfondissement des relations économiques entre les deux marchés.

La délégation brésilienne a participé cette semaine, à Luanda, à un forum d'affaires consacré à l'agro-industrie, qui a réuni plus de 1 100 participants. Pour João Doria, cette forte mobilisation témoigne de l'intérêt croissant des secteurs privés angolais et brésilien pour l'élargissement des perspectives de coopération et d'investissement.

Parmi les secteurs susceptibles de bénéficier de futurs partenariats figurent l'agriculture et l'agro-industrie, l'énergie et les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, les infrastructures, la logistique et les corridors de transport, les technologies, l'innovation, la santé et le tourisme. Autant de domaines considérés comme stratégiques pour la diversification de l'économie angolaise.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts visant à promouvoir l'Angola comme destination pour les investissements étrangers et à renforcer la coopération économique avec le Brésil, l'un des partenaires historiques et économiques majeurs du pays.

La délégation brésilienne comprend notamment d'anciens responsables gouvernementaux, parmi lesquels l'ancienne ministre de l'Agriculture Kátia Abreu, l'ancien ministre du Développement, de l'Industrie et du Commerce Luiz Fernando Furlan, l'ancien secrétaire au Commerce extérieur Roberto Giannetti ainsi que l'ancien secrétaire à l'Agriculture et à l'Approvisionnement de l'État de São Paulo, Francisco Matturro.

À propos du Groupe LIDE

Le Groupe de dirigeants d'entreprises (LIDE) renforce sa présence en Afrique, avec un accent particulier sur l'Angola, à travers la promotion des affaires, des investissements et des partenariats entre les secteurs privés angolais et brésilien.

L'organisation privée fédère des entrepreneurs, des dirigeants et des investisseurs du Brésil et de plusieurs autres pays. Elle regroupe des entreprises qui représentent plus de 50 % du produit intérieur brut (PIB) du secteur privé brésilien.

Le LIDE agit comme une plateforme de mise en relation et de coordination des acteurs économiques, destinée à favoriser les investissements et la coopération économique à travers l'organisation de forums d'affaires, de missions commerciales internationales et d'initiatives visant à rapprocher les gouvernements et les investisseurs.

Parmi ses principaux domaines d'intervention figurent la promotion des partenariats public-privé, l'attraction des investissements ainsi que l'organisation de débats consacrés aux infrastructures, à l'énergie, à l'agro-industrie, aux technologies, à la santé, à l'industrie et à la finance.

Dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation, le LIDE avait annoncé, en février dernier, la création de sa représentation en Angola, présidée par l'homme d'affaires angolais Venceslau Andrade, avec pour objectif de renforcer les relations économiques et entrepreneuriales entre les deux pays.