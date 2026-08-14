Angola: La Police prépare le dispositif de sécurisation des élections générales de 2027

Luanda — La Police nationale prépare le dispositif de sécurisation des élections générales de 2027 afin de garantir un climat de stabilité et de sécurité tout au long du processus électoral, a annoncé jeudi à Luanda le commandant général de la Police nationale.

Francisco Ribas da Silva, qui s'exprimait à l'ouverture de la réunion du Conseil supérieur de la police, a réaffirmé l'engagement de l'institution à garantir l'ordre et la tranquillité publics durant la période électorale, soulignant que le scrutin exige une préparation globale ainsi qu'un perfectionnement continu des forces de police.

Il a rappelé qu'il incombe à la Police nationale de veiller à ce que le processus électoral se déroule dans un climat de pleine stabilité et de sécurité, propre à garantir l'intégrité des acteurs politiques et des citoyens.

Le commandant général a jugé prioritaire la mise en oeuvre, avec la plus grande rigueur, du Plan de formation des forces, déjà homologué, en vue de la sécurisation du processus électoral.

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S'agissant du Conseil supérieur de la police, il a estimé que les interventions et les délibérations de cet organe doivent contribuer au renforcement de la coopération institutionnelle et à la consolidation de la confiance que la société place dans la Police nationale.

Francisco Ribas da Silva a également réaffirmé la nécessité d'une institution policière disciplinée, cohésive et résiliente, guidée par les principes de la police de proximité et déterminée à agir sur les causes et les facteurs à l'origine de la criminalité.

À cette occasion, le commandant général a indiqué que les statistiques de la criminalité faisaient état d'une baisse de 9 %, malgré la persistance de cas d'homicides, de vols, d'enlèvements et de violences sexuelles susceptibles d'alimenter le sentiment d'insécurité au sein des communautés.

En matière de sécurité routière, Francisco Ribas da Silva a fait état d'une tendance à la baisse du nombre d'accidents de la circulation, dont la moyenne s'établit actuellement à environ 34 accidents par jour.

« Malgré cette évolution quantitative favorable, la situation demeure complexe et exige la plus grande vigilance », a-t-il déclaré.

À cet effet, il a préconisé que le Conseil supérieur de la Police approfondisse l'analyse de l'accidentalité routière afin de perfectionner en permanence les mécanismes de prévention et de lutte contre les accidents de la circulation à travers le pays.