Angola: L'État angolais table sur des recettes de 7,3 milliards de dollars grâce aux concessions pétrolières

Luanda — L'État angolais prévoit de percevoir environ 7,3 milliards de dollars au titre de l'impôt dû par la société concessionnaire nationale sur les concessions de blocs pétroliers, a déclaré jeudi à Luanda le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo.

Le responsable s'exprimait devant l'Assemblée nationale (AN), lors de l'examen et du vote du projet de loi d'habilitation autorisant le Président de la République à légiférer sur l'octroi d'incitations fiscales supplémentaires applicables aux zones de concession des blocs 19, 17/25, 32/21, 33/24, 34 et 35.

Il a souligné qu'en cas de succès des opérations d'exploration sur ces blocs, les investissements susceptibles d'être mobilisés sont également estimés à 37,3 milliards de dollars.

Selon le ministre, l'initiative législative prévoit notamment des bonus de signature d'un montant de 38 millions de dollars, payables après la signature des contrats, ainsi que des bonus de développement de 38 millions de dollars, à verser dans un délai de 30 jours suivant la décision finale d'investissement.

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Diamantino de Azevedo a également fait savoir qu'un bonus de production, d'un montant de 30 millions de dollars, devra être acquitté dans un délai de 60 jours à compter de la date du premier enlèvement de pétrole brut.

Le ministre a précisé qu'une enveloppe globale de 200 millions de dollars était prévue pour financer des projets de développement social et des programmes de bourses d'études au profit des citoyens angolais.

Il a indiqué qu'avec l'octroi de ces incitations, les intérêts de l'État demeuraient pleinement préservés, celui-ci devant percevoir au moins 60 % des revenus générés par les blocs concernés, en plus des bonus et des contributions sociales déjà prévus dans les contrats de partage de production avec risque.

La mise en oeuvre de ces incitations fiscales devrait, selon lui, générer des retombées directes et immédiates, notamment à travers le financement de projets sociaux, l'approfondissement des connaissances géologiques et du potentiel minier du pays, la reconstitution stratégique des réserves, la valorisation du potentiel pétrolier en vue de créer une valeur économique tangible, l'atténuation du déclin marqué de la production nationale et la création de nouveaux emplois qualifiés, notamment grâce au retour de Shell dans le pays.