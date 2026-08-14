Maroc: Clôture en apothéose de la 14e édition du Festival « Été des Oudayas »

La 14e édition du Festival International des Arts et de la Culture « Été des Oudayas » a été clôturée, mercredi à la corniche du Bouregreg à Rabat, par une soirée riche en musique et en émotions, marquée notamment par un vibrant hommage au chanteur Abdelmoughit et l'animateur Rachid Allali.

Après trois soirées ayant offert au public un éventail de styles musicaux, allant de la chanson classique du Tarab au Gnaoua, en passant par différentes expressions de la chanson de la jeune génération, cette édition s'est clôturée par un concert entièrement consacré à la musique populaire marocaine.

Le spectacle a été ouvert par le chanteur populaire Salaheddine Majdouli, lauréat de l'émission « Najm Chaabi », qui a enchanté le public par son interprétation de l'Aïta et de classique du répertoire populaire.

La troupe « Touam », qui oeuvre depuis plus de vingt ans à la préservation et à la valorisation de l'art de l'Aïta, a ensuite pris le relais pour faire vibrer le public avec des morceaux puisés dans le patrimoine musical marocain.

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Le temps fort de la soirée a été la montée sur scène de l'artiste populaire Abdelmoughit, considéré comme l'une des figures majeures de la musique populaire et une référence de l'Aïta Marsaouia, qui a livré plusieurs de ses titres, repris en choeur par un public nombreux et enthousiaste.

À cette occasion, le directeur régional de la Culture de Rabat-Salé-Kénitra, Youssef Radi, a remis à l'artiste le « Prix du Cheikh du Chaabi », en reconnaissance de sa contribution à la préservation et au rayonnement de cet art musical marocain.

La soirée a également été marquée par un hommage à l'animateur et producteur Rachid Allali, qui s'est vu décerner le « Prix du Micro d'or ». Le trophée lui a été remis par l'artiste Nasr Megri, tandis que le secrétaire général du Conseil national de la musique, l'artiste-peintre Naim Chamaou, lui a rendu hommage à travers un témoignage consacré à son parcours dans le paysage médiatique marocain.

Rachid Allali, qui présente et produit notamment l'émission « Najm Chaabi », dédiée à la découverte de nouveaux talents de la musique populaire marocaine, a bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux du public.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 14e édition du Festival International des Arts et de la Culture « Été des Oudayas » a été organisée, du 9 au 12 août à la corniche du Bouregreg, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le Comité national de la musique, (membre du Conseil International de la Musique (CIM) - Partenaire officiel de l'UNESCO), avec le soutien de la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra.