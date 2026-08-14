Angola: La Police empêche l'entrée illégale de 33 ressortissants de la RDC

Uíge — Trente-trois ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) ont été interpellés au cours des sept derniers jours par la Police de garde-frontières, alors qu'ils tentaient d'entrer illégalement sur le territoire national.

Selon le rapport hebdomadaire de la situation sécuritaire du Commandement provincial de la Police nationale à Uíge, transmis jeudi à l'ANGOP, les ressortissants en situation irrégulière ont été interpellés aux postes-frontières de Kimbata, Sabango et Beu-Fical, dans la municipalité de Maquela do Zombo, ainsi qu'aux postes navals de Cuilo, Camuanga (Quimbele) et Kindaca (Massau).

Le document fait état de 12 incidents liés à des violations de la frontière, dont 11 tentatives d'entrée illégale sur le territoire national et un cas de franchissement illégal de la frontière.

Les ressortissants concernés étaient accompagnés de dix mineurs, précise le rapport.

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Sur le front de la sécurité routière, la province a enregistré dix décès et neuf blessés dans dix accidents de la circulation.

Les accidents se sont produits dans les municipalités d'Uíge, Negage, Dange-Quitexe, Bungo, Damba, Sanza-Pombo et Sacandica.

L'excès de vitesse, le mauvais état technique des véhicules et le non-respect du code de la route ont été identifiés comme les principales causes de ces accidents.