Angola: Le pays rend hommage à Fidel Castro

Luanda — Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo António Cuononoca, a rendu hommage, mercredi à La Havane, à la figure universelle de Fidel Castro, saluant son engagement dans la lutte contre le colonialisme ainsi que la solidarité dont il a fait preuve à l'égard de l'Angola.

Américo Cuononoca s'exprimait lors du Forum parlementaire « Fidel et la diplomatie parlementaire », organisé au Centre des congrès de La Havane, dans le cadre du premier Colloque international « Fidel : Héritage et avenir », qui s'achève ce jeudi, jour marquant le centenaire de la naissance du dirigeant historique de la Révolution cubaine.

Le parlementaire angolais a décrit Fidel Castro comme une figure de stature universelle, en raison de son rôle dans la lutte contre le colonialisme et l'oppression des peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

À cette occasion, il a exprimé la gratitude de l'Angola pour l'assistance apportée par Cuba durant la lutte de libération nationale et dans la défense de la souveraineté du pays, tout en soulignant les liens historiques d'amitié qui unissent les deux peuples.

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Le Forum parlementaire « Fidel et la diplomatie parlementaire », convoqué par la Commission des relations internationales de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, a réuni des parlementaires de plus d'une dizaine de pays des cinq continents.

La rencontre a porté sur la vie et l'oeuvre de Fidel Castro, avec une attention particulière portée à l'apport de sa vision politique à la diplomatie parlementaire et au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les nations.

Américo Cuononoca a affirmé que la diplomatie parlementaire cubaine continue de préserver et de consolider, dans le prolongement de l'héritage de Fidel Castro, les liens historiques avec les nations partenaires.

En marge du forum, le député angolais a été reçu par le président du Parlement cubain, Esteban Lazo Hernández, et a visité le Centre Fidel Castro, consacré à l'étude, à la recherche et à la diffusion de la pensée et de l'oeuvre du dirigeant historique de la Révolution cubaine.

La coopération parlementaire entre l'Angola et Cuba a connu un nouvel élan avec le renouvellement, en septembre 2025, du Protocole de coopération parlementaire, en vigueur depuis juillet 2012.

Le nouvel accord a élargi la coopération à trois domaines supplémentaires et prévoit le renforcement des échanges de délégations, d'expériences et de connaissances, ainsi que la formation et le perfectionnement des cadres des administrations parlementaires.

L'instrument prévoit également des initiatives de soutien et de solidarité entre les deux organes législatifs, réaffirmant les liens historiques d'amitié et de coopération entre l'Angola et Cuba.