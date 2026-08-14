Angola: Les députés approuvent des incitations fiscales supplémentaires pour plusieurs blocs pétroliers

Luanda — Les projets de loi d'habilitation législative portant sur l'octroi d'incitations fiscales supplémentaires applicables à plusieurs zones de concession de blocs pétroliers ont été approuvés jeudi à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale angolaise.

Le premier texte a recueilli 166 voix pour, sans aucune voix contre ni abstention, autorisant le Président de la République à légiférer sur l'octroi d'incitations fiscales supplémentaires applicables à la zone de concession du bloc 17/25.

Un second projet de loi, autorisant également le Chef de l'État à légiférer sur l'octroi d'incitations fiscales supplémentaires applicables aux zones de concession des blocs 19, 32/21, 33/24 et 34, a également été adopté.

Dans son explication de vote, la députée Sofia Mussengela a indiqué que le groupe parlementaire de l'UNITA avait voté en faveur des textes, estimant que les incitations fiscales supplémentaires accordées aux blocs pétroliers constituent des avantages exceptionnels par rapport au régime fiscal ordinaire prévu par la loi sur les activités pétrolières. Elle a toutefois relevé que certains des critères proposés demeuraient « peu objectifs ».

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« Nous estimons que le pays doit accroître le volume de sa production pétrolière qui, malheureusement, continue de constituer le poumon de son économie », a-t-elle souligné.

Selon la députée, les mesures envisagées comprennent notamment une réduction du taux d'impôt sur la production pétrolière, une augmentation des coûts d'investissement récupérables, une réduction du taux de concession, ainsi que l'exonération ou la réduction des droits de douane sur les équipements destinés aux activités d'exploration.

De son côté, la députée Carla Ribeiro de Sousa a expliqué que le groupe parlementaire du MPLA avait voté en faveur des projets, estimant que cette initiative répondait à une réelle opportunité.

Pour le MPLA, les efforts engagés pour soutenir la reprise de l'économie angolaise dans le cadre du processus de diversification économique sont « notables et justifiés ».

Le groupe parlementaire a également reconnu que le pétrole, malgré son caractère hautement compétitif, demeure une ressource majeure pour l'équilibre financier du pays.