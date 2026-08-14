Angola: Deux cent deux entreprises interdites de conclure des marchés publics

Huambo — Sur un total de 320 cas de manquements contractuels analysés entre 2024 et le premier semestre de cette année, 2022 entreprises sont interdites de conclure des marchés publics avec l'État angolais.

Cette information a été rendue publique jeudi à Huambo par le directeur général du Service national des marchés publics (SNCP), Osvaldo Ngoloimwe, lors d'une conférence sur les manquements contractuels, les pertes et les valeurs recouvrées.

Le responsable a indiqué que les contrats signés avec les entreprises concernées représentent plus de 55 milliards de kwanzas.

Il a précisé que 22 dossiers ont été classés sans suite faute de preuves suffisantes et en l'absence de constatation de manquements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant la répartition géographique des 202 entreprises défaillantes, 113 sont originaires de la province de Malanje, 19 de celle de Cunene, et les autres de Cuanza-Sul, Huambo, Huíla et Zaire.

Il a assuré qu'aucun contrat n'est actuellement signé avec les entreprises figurant sur la liste des entreprises défaillantes, sauf accord préalable.

Osvaldo Ngoloimwe a déclaré que le travail accompli par le SNCP (Service national des marchés publics) vise à garantir la réparation des dommages causés aux entités publiques contractantes, pour un montant total de 3,75 milliards de kwanzas.

Il a ajouté que 15 dossiers impliquant des opérateurs économiques sont en phase de négociation, en vue de la réparation ou de l'exécution des obligations contractuelles.

Le responsable a affirmé que sans l'intervention du SNCP, l'exécution de certains contrats, la fourniture de certains biens et la prestation de certains services n'auraient pas été possibles.

Il a exhorté les opérateurs économiques qui concluent des contrats avec l'État angolais à assumer pleinement l'intérêt public et leurs responsabilités contractuelles, ce qui requiert l'utilisation des fonds de tous les contribuables.

Il a déclaré que les entreprises ayant signé des contrats doivent garantir la mise en oeuvre des mesures nécessaires à leur exécution, notamment pour les contrats comportant une part plus importante d'exécution financière que d'exécution matérielle, car le SNCP s'engage à réduire le taux de défaillance et à réparer les préjudices subis par l'État.

Il convient de rappeler que les marchés publics désignent le processus par lequel les ministères, les instituts et les entreprises publiques acquièrent des biens, des services et des travaux auprès d'entités privées, conformément à la loi n° 41/50 du 23 décembre, qui établit les principes, les procédures et les garanties applicables à tous les actes.

Le SNCP est un organisme de droit public chargé du suivi et de la supervision du marché des marchés publics, ainsi que du soutien apporté au pouvoir exécutif angolais dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et procédures de passation de marchés.