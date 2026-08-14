Angola: Le Brent s'échange à 88,34 dollars le baril

Luanda — Le baril de Brent, pour livraison en octobre prochain, a entamé la séance de cotation de ce jeudi à 88,34 dollars, en baisse de 0,81 dollar par rapport au début des échanges de la veille.

Ce repli des cours intervient alors que les perspectives de demande jugées faibles, publiées par plusieurs grandes institutions du secteur, ont éclipsé les incertitudes persistantes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Les prix ont reculé après une séance contrastée mercredi, marquée par de fortes fluctuations sur les marchés du pétrole brut, à la suite de signaux contradictoires en provenance des États-Unis et de l'Iran concernant la situation dans le détroit d'Ormuz.

Le cours du Brent sert de référence pour la fixation du prix du pétrole brut sur les marchés internationaux. Il constitue également une référence majeure pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Le Budget général de l'État (OGE) de l'Angola pour l'exercice 2026 a été élaboré sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une estimation de la production à 1,05 million de barils par jour.