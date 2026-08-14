Angola: La Police saisit plus de 3.000 litres de carburant de contrebande

13 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Dundo — La Police nationale angolaise (PNA) a saisi 3.325 litres de carburant de contrebande depuis mai dans les municipalités de Chitato, Mussungue et Dundo, dans la province de Lunda-Norte.

La cargaison était composée de 1.775 litres d'essence et de 1 550 litres de gazole. Le carburant, saisi auprès de ressortissants angolais, était destiné à être vendu illicitement en République démocratique du Congo (RDC).

L'information a été communiquée jeudi par le chef du département de la communication institutionnelle et de la presse du commandement provincial de la PNA, Domingos Mwanafumo, lors de la présentation du carburant saisi, qui sera remis à l'État.

Il a précisé que les saisies s'inscrivaient dans le cadre de l'« Opération Connexion », qui a également permis de saisir 15 motocyclettes utilisées pour acheter le carburant auprès des stations-service et en assurer le transport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable a souligné que les opérations avaient été menées avec la participation du Service des enquêtes criminelles (SIC), notamment grâce à des signalements de la population.

Domingos Mwanafumo a désigné la municipalité de Chitato comme la zone la plus préoccupante en raison de sa proximité avec la RDC, qui facilite le transport terrestre du carburant, dissimulé dans des bidons.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.