Angola: La Police saisit plus de 3.000 litres de carburant de contrebande

Dundo — La Police nationale angolaise (PNA) a saisi 3.325 litres de carburant de contrebande depuis mai dans les municipalités de Chitato, Mussungue et Dundo, dans la province de Lunda-Norte.

La cargaison était composée de 1.775 litres d'essence et de 1 550 litres de gazole. Le carburant, saisi auprès de ressortissants angolais, était destiné à être vendu illicitement en République démocratique du Congo (RDC).

L'information a été communiquée jeudi par le chef du département de la communication institutionnelle et de la presse du commandement provincial de la PNA, Domingos Mwanafumo, lors de la présentation du carburant saisi, qui sera remis à l'État.

Il a précisé que les saisies s'inscrivaient dans le cadre de l'« Opération Connexion », qui a également permis de saisir 15 motocyclettes utilisées pour acheter le carburant auprès des stations-service et en assurer le transport.

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Le responsable a souligné que les opérations avaient été menées avec la participation du Service des enquêtes criminelles (SIC), notamment grâce à des signalements de la population.

Domingos Mwanafumo a désigné la municipalité de Chitato comme la zone la plus préoccupante en raison de sa proximité avec la RDC, qui facilite le transport terrestre du carburant, dissimulé dans des bidons.