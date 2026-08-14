Angola: Conférence sur les rythmes et les saveurs du pays

Luanda — Une conférence sur les rythmes et les saveurs de l'Angola s'est tenue mercredi à Luanda afin de souligner l'importance d'un contrôle rigoureux, de la prévention de la contamination et d'un étiquetage alimentaire approprié, dans le but de garantir le bien-être des consommateurs.

Organisé par LAC-Luanda Antena Comercial, sur le thème « Bien manger », cet événement s'inscrit dans le cadre du 29e Festival de la chanson de Luanda.

Selon José Silva, membre de l'organisation, la conférence était consacrée à la nutrition et à l'étude des produits angolais utilisés dans la cuisine nationale.

L'objectif, a-t-il poursuivi, était de réunir spécialistes, étudiants et professionnels afin de « réfléchir à la manière dont nos produits peuvent contribuer à une alimentation saine, durable et respectueuse de l'identité nationale ».

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Par ailleurs, il a souligné la nécessité d'un contrôle strict tout au long de la chaîne de conservation, de manipulation et de transport des aliments.

« C'est pourquoi nous avons choisi le thème du festival de cette année : la gastronomie et la musique sont intimement liées à nos traditions. Il n'existe aucun festival en Angola qui ne célèbre pas nos saveurs authentiques », a-t-il ajouté.

Il a souligné que cette initiative visait à aborder la transversalité de la musique et de la sécurité alimentaire, piliers de la préservation de la culture nationale et de la santé publique.

Il a insisté sur le fait que le choix de ce thème répond à la nécessité de promouvoir la gastronomie angolaise, non seulement comme patrimoine culturel et attrait touristique, mais aussi comme facteur dynamique d'unité entre les différentes provinces du pays.

Il a expliqué que le festival et le cycle de conférences associé cherchent à explorer la chaîne de valeur de la gastronomie angolaise, de la production au transport et à la conservation, jusqu'à la consommation finale.

La 29e édition du Festival de la chanson LAC se clôturera par le traditionnel gala compétitif des compositeurs et interprètes de musique angolaise, réunissant sur une même scène la diversité artistique et culturelle des différentes régions du pays.