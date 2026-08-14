Angola: Amendement à la loi sur la liberté de religion et de culte pour un encadrement renforcé des pratiques religieuses

Luanda — La secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus, a déclaré ce jeudi à Luanda que l'amendement à la loi sur la liberté de religion et de culte vise à renforcer l'encadrement et le contrôle de l'exercice collectif de la liberté de religion à l'échelle nationale.

La responsable s'exprimait à l'Assemblée nationale après l'adoption en séance plénière du projet de loi modifiant la loi n° 12/19 du 14 mai relative à la liberté de religion et de culte.

Elle a souligné que cet amendement fait suite à la multiplication des confessions religieuses, souvent sans cadre réglementaire adéquat.

Maria de Jesus a précisé que cette initiative n'a pas pour but de restreindre le droit fondamental à la liberté de culte et de conscience, considéré comme inviolable par la Constitution, mais de protéger les croyants, les pasteurs et les lieux de culte.

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Elle a expliqué que la proposition vise à encadrer l'exercice de la liberté de religion de manière collective, en prévoyant des mécanismes de contrôle des pratiques et activités des confessions religieuses, afin de garantir leur conformité avec la législation en vigueur.

Concernant la formation théologique, la secrétaire d'État a estimé qu'elle devait contribuer à l'élévation de l'enseignement spirituel, en garantissant la connaissance de la doctrine et sa transmission fidèle, sans instrumentaliser le nom de Dieu à des fins personnelles ou d'exploitation.

Elle a réaffirmé que l'Angola est un État laïque qui consacre la liberté de religion, de conscience, de culte et de croyance, ainsi que la séparation de l'État et de la religion, principes inscrits dans la Constitution et respectés par le pays depuis les débuts de son indépendance.

Le document a été approuvé par 165 voix pour, aucune contre et aucune abstention.