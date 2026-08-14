Angola: Une femme arrêtée à Nzeto après la mort d'un nouveau-né

Mbanza Kongo — Une femme de 20 ans, soupçonnée d'être impliquée dans la mort d'un nouveau-né après l'ingestion présumée de Javel, a été arrêtée cette semaine par la Police nationale dans la municipalité de Nzeto, dans la province du Zaire.

Selon le porte-parole de la Police nationale, Luís Bernardo, qui a communiqué l'information jeudi à la presse, les faits se sont produits lorsque la mère a confié son bébé à une amie pour lui donner un bain. Cette dernière aurait alors ajouté une quantité excessive de Javel à l'eau, que le nouveau-né aurait ensuite ingérée.

« Après avoir ingéré cette substance toxique, l'enfant a finalement succombé », a expliqué le porte-parole.

Il a précisé que les deux femmes, la mère et son amie, avaient été interpellées et placées en détention par la Police nationale afin d'être entendues dans le cadre de l'enquête.

Luís Bernardo a indiqué que les deux suspectes avaient déjà été remises au ministère public pour la suite de la procédure.

Le drame s'est produit dans le quartier de Kinganga, à la périphérie de la ville de Nzeto.