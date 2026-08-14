Cote d'Ivoire: Vtc et livraisons de colis - Bientôt le comparateur et le plafonnement des prix

Le ministère des Transports et des Affaires maritimes se prépare à lancer un ensemble de réformes pour professionnaliser le secteur des Vtc et de la livraison de colis et des plateformes de mise en relation. Au nombre des réformes annoncées, un comparateur de prix et un calculateur visant le plafonnement des prix. C'est ce qui ressort de la séance de travail de plusieurs acteurs publics concernés avec les entreprises, propriétaires, gérants, conducteurs et livreurs, le 13 août 2026 à la salle de conférence de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc).

Dirigeant la rencontre, le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, a indiqué la mise en place de plateformes pour s'assurer que l'opérateur, le véhicule et l'employer soient en règle. Mais aussi que les droits des uns et des autres soient respectés. Il a aussi indiqué qu'il s'agit de permettre au client d'opérer un choix sur la base des propositions de services et des moyens dont il dispose. « Comme cela se fait déjà ailleurs et dans divers autres domaines, le client pourra choisir entre plusieurs offres en fonction de ses moyens, de son temps et de ses attentes », a-t-il expliqué. Relativement au plafonnement des prix, Oumar Sacko a indiqué que l'objectif est de rester dans un intervalle de prix raisonnables et rationnels.

C'est en cela que le patron des transports terrestres a annoncé une revue imminente du Décret n° 2021-860 du 15 décembre 2021 portant règlementation des transports publics particuliers de personnes. Il s'agira notamment de prendre en compte les réalités et habitudes issues de l'historique du secteur depuis le début.

Par ailleurs, une phase pilote est en vue pour permettre aux entrepreneurs qui souhaitent exercer dans le secteur d'intégrer le système conformément à la procédure en vigueur. « La majorité des opérateurs exercent dans l'illégalité. Il s'agit de les accompagner en leur permettant de se familiariser au système et de sortir de l'informel », a expliqué Oumar Sacko.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'ouverture des échanges, le Dg des transports terrestres et de la circulation a justifié ces annonces notamment par la difficulté pour l'administration publique de faire un état des lieux crédible de ce secteur. La « concurrence malsaine entre Vtc et taxi horo-kilométriques et les fraudes aux documents administratifs à l'origine du désordre » explique la volonté du gouvernement de réguler ces activités. Ce, sans oublier les questions liées à la fiscalité, à la manipulation des données à caractère personnel, au banditisme, aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.