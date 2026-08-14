Cote d'Ivoire: ENA - La facture normalisée électronique expliquée aux élèves de la 61e promotion

L'Association des fiscalistes de l'École nationale d'administration de la 61e promotion (Afena-P61) a organisé, le jeudi 13 août 2026, une conférence sur le thème : « La facture normalisée électronique : un instrument de modernisation et de sécurisation des transactions commerciales ». La rencontre s'est tenue à l'Ena, à Cocody, en partenariat avec la Direction générale des Impôts (Dgi).

Parrain de la promotion, Dr Cissé Aboubakari, directeur général adjoint des Impôts, a indiqué que cette rencontre constituait une opportunité pour les élèves de mieux comprendre un outil appelé à accompagner la transformation numérique de l'administration fiscale.

Abordant la question de la facture normalisée électronique, le directeur général adjoint des Impôts a expliqué qu'elle constitue « un outil de référence qui permet de retracer toute l'activité commerciale ». Selon lui, cette innovation contribue à modifier le paysage fiscal ivoirien à travers « la garantie de la traçabilité de toute l'activité commerciale ».

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Dr Cissé Aboubakari a, par ailleurs, relevé l'importance de la mobilisation des futurs administrateurs autour de cet outil. Il a ainsi invité les élèves à devenir des ambassadeurs de la facture normalisée électronique. « Si, à chacune de vos activités, vous demandez ces factures, de plus en plus, cela va intégrer le quotidien des Ivoiriens et permettre la traçabilité de toutes les transactions », a-t-il fait savoir.

Concernant les perspectives de mobilisation des recettes fiscales, il a indiqué que la pression fiscale se situe actuellement autour de 14 %, avec un objectif de 20 %. Il a également relevé que les recettes de la Dgi s'élevaient à environ 5 000 milliards de Fcfa en 2025 et qu'elles se situaient cette année « à la frontière des 6 000 milliards de Fcfa ».

Le directeur général adjoint des Impôts a toutefois souligné que l'atteinte de ces objectifs nécessitait la contribution des administrateurs. « Vous êtes des ambassadeurs de la facture normalisée électronique », a-t-il déclaré. Il les a également encouragés à faire preuve d'assiduité et de concentration dans leur parcours de formation, estimant que leur environnement professionnel sera marqué par la concurrence.

De son côté, le conférencier, Yapo Hermann, chef de la Cellule de surveillance et du suivi de la gestion de la Tva à la Dgi, a expliqué aux participants l'évolution de la facture normalisée. Selon lui, la facture normalisée papier, introduite en 2005, avait notamment permis à l'administration fiscale d'avoir une meilleure visibilité sur les transactions commerciales.

Il a relevé que ce dispositif rencontrait toutefois certaines difficultés d'application, notamment en matière d'approvisionnement. À l'en croire, l'évolution de l'environnement économique et technologique a conduit à la mise en place de la facture normalisée électronique, lancée en 2025.

Cette évolution s'explique notamment par le fait que l'ancien dispositif nécessitait un délai pour l'obtention de la facture normalisée papier. Avec la version électronique, a-t-il indiqué, l'émission de la facture est désormais effectuée de manière instantanée, ce qui permet à l'administration fiscale d'être informée au moment de sa génération.

Pour Niamien Alexandre Ludovic, président de l'Afena-P61, cette conférence répondait à un besoin de formation des élèves. Il a indiqué que les participants devaient acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise de cet outil avant leur future affectation. Il a également précisé que la rencontre visait à contribuer à la vulgarisation de la facture normalisée électronique auprès des futurs cadres de l'administration.