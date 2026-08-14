Cote d'Ivoire: Qualité Ifaci - La direction de l'Audit interne BGFIBank Côte d'Ivoire certifiée

BGFIBank Côte d'Ivoire a officiellement obtenu la Certification Qualité Ifaci pour sa Direction de l'Audit interne, à l'issue d'une évaluation réalisée conformément au Référentiel professionnel de l'audit interne (Rpai) 2025.

La cérémonie de remise de cette distinction s'est tenue au siège de BGFIBank Holding Corporation, en présence de plusieurs personnalités, notamment Henri-Claude Oyima, président-directeur général du Groupe, Ibrahim Keita, président du Conseil d'administration de la banque en Côte d'Ivoire, Kafèhè Silué, directeur général de la représentation de la banque en Côte d'Ivoire, ainsi que Michel Tudrej, représentant d'Ifaci Certification.

Cette certification atteste de la qualité et de la maîtrise des pratiques de la Direction de l'Audit interne, tout en confirmant leur conformité aux exigences professionnelles de la fonction.

À cette occasion, le directeur général de la banque en Côte d'Ivoire a déclaré : « Cette certification reconnaît le travail accompli et la qualité de nos pratiques en matière d'audit interne. Elle nous engage également à consolider nos acquis, à maintenir ce niveau d'exigence et à poursuivre nos efforts d'amélioration. »

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Cette nouvelle distinction vient s'ajouter aux certifications déjà obtenues par la banque, notamment ISO 9001: 2015, PCI DSS et AML 30001. Elle témoigne de la volonté de la banque en Côte d'Ivoire de poursuivre sa démarche d'excellence, de renforcer la maîtrise des risques et d'inscrire l'amélioration continue au coeur de ses activités, au bénéfice de ses clients, partenaires et autres parties prenantes.