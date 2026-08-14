Angola: Le PR autorise des dépenses pour la construction et l'équipement de l'Université Mandume Ya Ndemufayo

Lubango — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé un financement de 158 milliards de kwanzas destiné à la construction et à l'équipement de plusieurs infrastructures de l'Université Mandume Ya Ndemufayo, dont le siège est établi à Lubango, dans la province de Huíla.

Cette autorisation figure dans le décret présidentiel n° 289/26, publié au Journal officiel de la République, Ire série, n° 151, en date du 11 août 2026.

Le texte autorise la conclusion d'accords de financement entre l'État angolais, représenté par le ministère des Finances, l'Agence de crédit à l'exportation EIFO et Investec Bank, groupe international de services financiers et de banque spécialisée, d'origine sud-africaine et fortement implanté en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Selon le Journal officiel, l'opération porte notamment sur l'équipement de l'université. Elle comprend également un accord de financement entre l'Angola, représenté par le ministère des Finances, et Investec Bank, d'un montant global de 6 milliards de kwanzas (6 millions d'euros), destiné à couvrir 5 % de la valeur du contrat commercial au titre du paiement initial (down payment).

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Sur ce montant, 151,3 milliards de kwanzas seront consacrés au financement de 95 % du contrat commercial ainsi qu'à la couverture de la prime d'assurance de l'EIFO.

Le contrat commercial relatif à l'exécution du projet est évalué à 120,8 milliards de kwanzas (114 millions d'euros). À cette somme s'ajoute une prime d'assurance de 30,5 milliards de kwanzas (28,8 millions d'euros).

Les deux accords de financement représentent au total environ 148,8 millions d'euros, soit près de 157,7 milliards de kwanzas, sur la base d'un taux de référence d'environ 1 059 kwanzas pour un euro.

Le projet prévoit la construction et l'équipement de cette institution publique d'enseignement supérieur, dont le siège se trouve dans la province de Huíla et qui couvre également la province de Cunene. Il revêt, à ce titre, une importance pour la formation de cadres dans la région méridionale de l'Angola.

Le décret présidentiel délègue à la ministre des Finances, Vera Daves, avec faculté de subdélégation, les pouvoirs nécessaires à la signature des accords de financement ainsi que de l'ensemble des documents requis pour la mise en oeuvre de l'opération, au nom et pour le compte de l'État angolais.

Cette autorisation devrait permettre de renforcer l'investissement public dans l'enseignement supérieur dans le sud du pays, notamment à travers la construction d'infrastructures et l'acquisition des équipements nécessaires au fonctionnement de l'université.

L'Université Mandume Ya Ndemufayo est issue du redimensionnement de l'Université Agostinho Neto et de la création, par le décret n° 7/09 du 12 mai du Conseil des ministres, de la Sixième Région académique, qui regroupait alors les provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Cuando-Cubango, avec Lubango pour siège.

En 2009, dans le cadre du programme du gouvernement angolais pour l'enseignement supérieur et conformément à l'article 16 du décret n° 7/09 du 12 mai, l'Université Mandume Ya Ndemufayo a été créée. Elle a repris les infrastructures de l'Université Agostinho Neto, dont elle est issue à la suite du processus de restructuration de l'enseignement supérieur.