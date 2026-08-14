Angola: Le Gouvernement angolais réaffirme son engagement en faveur de la restauration des terres

Luanda — L'Angola réaffirme son engagement en faveur de la restauration des terres, de la lutte contre la désertification et le changement climatique, ainsi que de la préservation de la biodiversité, a déclaré jeudi à Luanda le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares.

Lors de l'ouverture de l'atelier de lancement du projet « Gestion durable et intégrée des paysages des terres arides dans les écorégions de Miombo et de Mopane en Angola », il a déclaré que cette initiative était appelée à devenir une référence nationale et régionale en matière de gestion intégrée des paysages.

Selon Nascimento Soares, la restauration des terres constitue également un investissement dans le capital humain et dans l'avenir du pays.

« Notre objectif est de transformer ce projet en résultats concrets : davantage de terres restaurées, une production plus durable, une biodiversité mieux protégée et de meilleures opportunités pour les communautés », a-t-il déclaré.

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Le secrétaire d'État a souligné l'importance des paysages de Miombo et de Mopane pour l'Angola, qualifiant ces deux écosystèmes de patrimoine naturel de grande valeur.

Il a estimé que ces deux forêts contribuaient à la conservation de la biodiversité, à la protection des sols, à la régulation des ressources en eau, au stockage du carbone et aux moyens de subsistance de milliers de familles.

Il a toutefois averti que ces écosystèmes subissaient des pressions croissantes liées à la dégradation des sols, à l'exploitation non durable des ressources forestières, aux incendies, à l'expansion des activités agricoles et d'élevage, ainsi qu'aux effets du changement climatique.

Le projet vise à promouvoir une approche intégrée de la gestion des paysages, fondée sur le principe de neutralité en matière de dégradation des terres, en conciliant la conservation de l'environnement, la production et le développement local, a-t-il expliqué.

À cette occasion, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Angola, Jean Bahama, a salué le ministère de l'Environnement pour son engagement dans la mise en oeuvre de cette initiative.

Ce projet intervient, a-t-il poursuivi, à un moment particulièrement crucial, compte tenu de la pression croissante exercée sur les forêts de Miombo et de Mopane dans le sud de l'Angola, considérées comme essentielles à la sécurité alimentaire des populations rurales.

Jean Bahama a indiqué que la dégradation des terres était liée, entre autres facteurs, à l'expansion agricole, à la production non durable de charbon de bois, au surpâturage, à la croissance démographique et au changement climatique.

L'objectif principal du projet est de contribuer à la conservation des écosystèmes angolais, notamment des forêts de Miombo et de Mopane. Sa mise en oeuvre est coordonnée par le ministère de l'Environnement, avec l'assistance technique de la FAO.

Le projet vise également à renforcer les capacités techniques des communautés afin de réduire l'abattage indiscriminé des arbres destiné à la production de charbon de bois.

Mis en oeuvre dans les provinces de Huíla, Cubango et Cunene, le projet représente un investissement d'environ 3,5 millions de dollars.