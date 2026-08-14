Angola: Cota dispose de 12 tonnes de café à commercialiser

13 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PBC/DF/BS

Malanje — Les producteurs de café de la commune de Cota, dans la municipalité de Calandula, sont à la recherche d'acheteurs pour 80 sacs de café Arabica de haute qualité, d'un poids de 150 kilogrammes chacun, a annoncé jeudi le représentant de l'association, Marcos Luamba Quingo.

Dans un entretien, le responsable a estimé que la commercialisation de cette production permettrait d'encourager les 80 membres de l'association, qui exploitent 366 hectares de plantations de café, à accroître leurs superficies cultivées et à attirer de nouveaux producteurs.

Il a toutefois déploré le manque d'acheteurs, qui, selon lui, décourage les producteurs engagés dans cette activité.

Marcos Luamba Quingo a également indiqué que les caféiculteurs locaux avaient besoin de financements bancaires et d'intrants agricoles afin d'accroître leur production.

Il a précisé que l'objectif principal était de faire de Cota l'un des principaux pôles de production de café de la province de Malanje. Pour concrétiser cette ambition, a-t-il souligné, le soutien du ministère de l'Agriculture et des Forêts sera nécessaire.

Dans le même cadre, il a sollicité l'appui du gouvernement provincial pour l'acquisition d'équipements destinés à la mécanisation agricole.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.