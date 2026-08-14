Angola: Cota dispose de 12 tonnes de café à commercialiser

Malanje — Les producteurs de café de la commune de Cota, dans la municipalité de Calandula, sont à la recherche d'acheteurs pour 80 sacs de café Arabica de haute qualité, d'un poids de 150 kilogrammes chacun, a annoncé jeudi le représentant de l'association, Marcos Luamba Quingo.

Dans un entretien, le responsable a estimé que la commercialisation de cette production permettrait d'encourager les 80 membres de l'association, qui exploitent 366 hectares de plantations de café, à accroître leurs superficies cultivées et à attirer de nouveaux producteurs.

Il a toutefois déploré le manque d'acheteurs, qui, selon lui, décourage les producteurs engagés dans cette activité.

Marcos Luamba Quingo a également indiqué que les caféiculteurs locaux avaient besoin de financements bancaires et d'intrants agricoles afin d'accroître leur production.

Il a précisé que l'objectif principal était de faire de Cota l'un des principaux pôles de production de café de la province de Malanje. Pour concrétiser cette ambition, a-t-il souligné, le soutien du ministère de l'Agriculture et des Forêts sera nécessaire.

Dans le même cadre, il a sollicité l'appui du gouvernement provincial pour l'acquisition d'équipements destinés à la mécanisation agricole.