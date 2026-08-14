Angola: Huíla n'exploite que 20 % de ses trois millions d'hectares de terres arables

Lubango — La province de Huíla dispose d'un potentiel de trois millions d'hectares de terres arables, dont seulement 20 % sont actuellement exploités par les producteurs traditionnels et les entrepreneurs, a indiqué le directeur provincial de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Pedro Conde.

Dans une interview accordée à l'ANGOP sur le bilan préliminaire de la campagne agricole 2025-2026, Pedro Conde a déclaré que la province avait accru ses superficies cultivées et introduit de nouvelles techniques de production.

Il a précisé que les superficies actuellement cultivées atteignent 600 000 hectares, dont 50 000 hectares consacrés à la production commerciale, la majeure partie étant exploitée par des agriculteurs familiaux.

Selon lui, la province de Huíla dispose également de 200 000 hectares de périmètres irrigués dans les municipalités de Matala, Chibia, Humpata, Caconda, Caluquembe et Chicomba, dont le potentiel demeure largement inexploité.

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Ces périmètres, a-t-il ajouté, fonctionnent en moyenne à 70 % de leur capacité. Certains sont gérés par le gouvernement central, d'autres par le gouvernement provincial ou par les administrations municipales.

Le responsable a identifié la décapitalisation des producteurs comme l'un des principaux facteurs à l'origine de la sous-exploitation de ces périmètres irrigués. Il a, à cet égard, indiqué que le gouvernement avait mis en place des projets visant à financer les producteurs et à relancer l'activité agricole.

Pedro Conde a par ailleurs salué le rôle joué par les écoles de campagne dans l'encouragement des communautés à accroître leur production grâce à l'adoption de nouvelles techniques agricoles.

Pour la campagne agricole 2025-2026, la production attendue est estimée à 508 157 tonnes de divers produits, soit près de 200 000 tonnes de plus que lors de la campagne précédente.