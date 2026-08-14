Angola: L'AIPEX réaffirme l'ouverture du marché angolais aux investissements brésiliens

13 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/QCB/DF/BS

Luanda — Le marché angolais reste ouvert aux entrepreneurs brésiliens et aux autres investisseurs souhaitant investir dans le secteur agro-industriel du pays, a déclaré mercredi à Luanda le président du Conseil d'administration (PCA) de l'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), Arlindo Rangel.

Le responsable s'exprimait en marge d'une audience accordée à la mission entrepreneuriale brésilienne par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Selon lui, le pays offre des conditions favorables aux hommes d'affaires brésiliens et attend avec intérêt la concrétisation de partenariats dans ce domaine.

Arlindo Rangel a précisé que cette rencontre de courtoisie avait permis de réaffirmer l'intérêt du Brésil pour les investissements dans le secteur agroalimentaire en Angola.

La mission commerciale brésilienne a organisé mercredi matin un Forum agro-industriel Angola-Brésil, auquel ont pris part plusieurs représentants des secteurs public et privé.

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