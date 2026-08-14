Ile Maurice: Joe Lesjongard - «J'assumerai ce rôle avec sérieux»

Joe Lesjongard a reçu, hier à 11 heures, sa lettre de confirmation officielle des mains de la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Le président du Mouvement socialiste militant prend désormais la présidence du Public Accounts Committee (PAC).

Joe Lesjongard dit aborder cette nouvelle fonction avec le même sens du devoir que ses précédentes responsabilités politiques. «C'est une grande responsabilité. Naturellement je vais l'assumer de la même façon que j'ai assumé les autres responsabilités qu'on m'a données et de la même manière que j'ai assumé le rôle de leader de l'opposition. Il y aura beaucoup à faire mais je prends le relais après Adrien Duval qui a fait un gros travail aussi. Je vais faire de mon mieux pour assumer ce rôle avec le même sérieux.»

Le PAC occupe une place importante dans le dispositif de contrôle parlementaire des finances publiques. Sa mission consiste notamment à examiner les comptes audités faisant état de l'utilisation des sommes votées par l'Assemblée nationale. Le comité s'appuie également sur les observations et recommandations formulées dans les rapports de l'Audit afin de monitorer la gestion des fonds publics.

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La question de la procédure de nomination du président du PAC mérite toutefois d'être soulignée. Le Standing Order 69(2) prévoit que le président du PAC est nommé par le speaker. Le texte précise également que le comité comprend un président nommé par le speaker et jusqu'à neuf autres membres, lesquels sont désignés par le Committee of Selection au début de chaque session. Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate, met en avant la pratique parlementaire concernant la représentation de l'opposition au sein du PAC.

Interrogé sur le processus, il explique que le président est traditionnellement choisi du côté de l'opposition et que le leader de l'opposition transmet le nom au speaker: «Il y a deux types de membres, dont les membres du gouvernement qui sont nommés par le Premier ministre à travers le Chief Whip. Et le Chairman qui est toujours de l'opposition et les membres de l'opposition. C'est le leader de l'opposition qui nomme. Il envoie les noms au speaker et c'est le speaker qui envoie les lettres de nomination. Ce n'est pas le speaker qui choisit par lui-même.» Xavier-Luc Duval, ancien leader de l'opposition, insiste sur la tradition parlementaire mauricienne : «C'est toujours un membre de l'opposition qui est chairman du PAC.»

La nomination de Joe Lesjongard intervient à un moment particulier pour l'opposition. Chetan Baboolall a récemment pris les fonctions de leader de l'opposition et son nom avait été évoqué dans le processus ayant conduit à la désignation de Joe Lesjongard.

Interrogé sur une éventuelle conversation avec le nouveau leader de l'opposition à la suite de cette nomination, Joe Lesjongard s'est limité à indiquer qu'il avait eu un entretien avec la speaker. Cette nomination, dans le contexte politique actuel, place Joe Lesjongard au coeur du contrôle parlementaire des dépenses de l'État.