Sénégal: La production de ciment recule de 0,5% en mars

L'activité des cimenteries sénégalaises s'est légèrement contractée en mars 2026. La production de ciment a enregistré un repli de 0,5% par rapport au mois précédent, dans un contexte marqué surtout par une baisse des ventes sur le marché intérieur.

En revanche, les exportations ont fortement rebondi, traduisant une orientation accrue de l'activité vers les marchés extérieurs. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne ces informations renseigne que les données du mois d'avril 2026 et de mai 2026 ne sont pas encore disponibles.

Sur un mois, les ventes locales de ciment ont diminué de 4,9%, alors que les exportations ont progressé de 43,1%. Cette évolution traduit un contraste entre le ralentissement ponctuel de la demande domestique et le dynamisme des débouchés extérieurs.

Le marché intérieur en retrait

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Le principal facteur de la baisse mensuelle de l'activité réside dans le recul des ventes locales. Après avoir évolué favorablement au cours du mois précédent, les ventes de ciment sur le marché national se sont contractées de 4,9% en mars 2026.

Cette évolution pourrait traduire un ralentissement ponctuel de la demande intérieure, dans un secteur étroitement lié à l'activité du Btp, aux investissements et au rythme d'exécution des projets d'infrastructures.

Les exportations prennent le relais

A l'inverse, les cimenteries ont enregistré une nette amélioration de leurs performances à l'export. Les ventes extérieures ont augmenté de 43,1% entre février et mars 2026.

Cette forte progression a permis d'amortir l'impact du recul du marché local et de soutenir l'activité globale des cimenteries. Elle témoigne également de l'importance croissante des marchés extérieurs comme débouchés pour la production cimentière sénégalaise.

Une performance annuelle toujours solide

Malgré le léger repli enregistré sur un mois, la comparaison avec mars 2025 reste largement favorable. La production de ciment a augmenté de 15,1% en glissement annuel.

Cette progression s'accompagne d'une hausse particulièrement importante des exportations, qui ont bondi de 110,4% sur un an. Les ventes locales affichent également une évolution positive, mais plus modérée, avec une progression de 4,2%.

Ainsi, si la dynamique mensuelle met en évidence un ralentissement de la demande intérieure en mars, la tendance annuelle confirme la bonne tenue du secteur cimentier, largement soutenue par les performances à l'export.