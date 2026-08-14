Afrique de l'Ouest: Le Bénin encaisse 33 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

14 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Dans le but d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Bénin a encaissé le jeudi 13 août 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 33 milliards de FCFA à la suite de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 jours organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 30 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs ont soumissionné globalement de 41,658 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 248,86%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 33milliards FCFA et celui rejeté 41,658 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 44,20%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,06%.

Le Trésor Public béninois s'est engagé à rembourser les titres émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 novembre 2026. Quant au paiement des intérêts, il s'effectuera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.

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