Sénégal: La production brute d'électricité progresse de 8,6% sur un an

Au Sénégal, la production brute d'électricité poursuit sa progression en mai 2026. Elle s'est établie à 702 081 MWh, contre 646 643 MWh un an plus tôt, soit une hausse de 8,6% en glissement annuel. Sur un mois, la progression ressort à 7,7%, portée exclusivement par l'augmentation des achats auprès des autres producteurs.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution intervient alors que la production propre de la Senelec connaît, pour sa part, un recul aussi bien sur un mois que sur un an.

La hausse de la production électrique en mai est principalement soutenue par les achats auprès des autres producteurs. Ceux-ci atteignent 556 422 MWh, contre 503 296 MWh en avril, enregistrant ainsi une progression de 10,6% en variation mensuelle. Sur un an, la hausse est de 12,3%, les achats étant passés de 495 662 MWh en mai 2025 à 556 422 MWh en mai 2026.

Cette composante représente ainsi près de 79% de la production brute totale enregistrée au cours du mois, confirmant le poids croissant des producteurs tiers dans l'approvisionnement du système électrique.

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Sur les cinq premiers mois de 2026, les achats auprès des autres producteurs atteignent 2 413 182 MWh, contre 2 070 856 MWh à la même période de 2025. Ils progressent ainsi de 16,5%.

La production propre de Senelec en recul

A l'inverse, la production propre de la Senelec s'est contractée en mai. Elle s'établit à 145 658 MWh, contre 148 838 MWh en avril, soit une baisse de 2,1%. En comparaison annuelle, le recul atteint 3,5%, la production étant passée de 150 981 MWh en mai 2025 à 145 658 MWh en mai 2026.

Sur l'ensemble des cinq premiers mois de l'année, la production propre de la Senelec reste toutefois légèrement supérieure à son niveau de l'année précédente. Elle atteint 699 695 MWh, contre 690 135 MWh à fin mai 2025, soit une progression de 1,4%.

Plus de 3,1 millions de MWh produits en cinq mois

La dynamique observée en mai s'inscrit dans une tendance haussière depuis le début de l'année. Le cumul de la production brute totale atteint 3 112 877 MWh sur les cinq premiers mois de 2026, contre 2 760 992 MWh sur la même période de 2025. Il ressort ainsi une progression de 12,7% en glissement annuel.

Cette performance est essentiellement portée par les achats auprès des autres producteurs, en hausse de 16,5%, tandis que la production propre de la Senelec n'augmente que de 1,4% sur la même période.