Afrique: Accords de Washington - La RDC et le Rwanda proposent deux initiatives pour renforcer le suivi sécuritaire

La République démocratique du Congo et le Rwanda veulent renforcer le suivi et la vérification de la mise en oeuvre des Accords de Washington. Deux initiatives en ce sens ont été présentées à l'issue de la sixième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, tenue les 12 et 13 août à Genève.

Les participants, notamment la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine, ont demandé à Washington d'examiner ces propositions et de présenter ses observations lors de la prochaine réunion conjointe prévue en septembre.

Deux protocoles proposés

Les deux initiatives portent notamment sur le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire ainsi que sur le comité chargé du suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements de troupes le long de la ligne de contact.

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Selon les conclusions de la réunion de Genève, les deux parties aux Accords de Washington souhaitent ainsi disposer de mécanismes permettant de renforcer le suivi des engagements sécuritaires pris dans le cadre de ces accords.

Les États-Unis sont appelés à examiner ces propositions avant la prochaine réunion du Mécanisme conjoint de surveillance et de coordination (JSCM), annoncée pour les 16 et 17 septembre prochains.

La RDC présente son plan DDR pour les FDLR

Au cours de cette réunion, la RDC a également présenté son plan de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) des combattants des FDLR.

À la demande du Mécanisme, la MONUSCO a complété cette présentation par un exposé consacré à son expérience opérationnelle en matière de DDR.