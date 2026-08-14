Sénégal: L'encadrement des fonds spéciaux et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — Les divergences entre la majorité parlementaire et l'exécutif sur l'encadrement des fonds spéciaux et des sujets se rapportant à la mobilité à Dakar et à l'agriculture sont au menu des quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le quotidien L'As rapporte que "la proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux a été adoptée hier à la majorité par les députés commission".

"Le texte vise à encadrer strictement le recours à ces crédits et à préciser leur champ d'application. Il prévoit notamment qu'ils ne peuvent être utilisés que pour les missions liées à la défense, à la sécurité intérieure et extérieure, ainsi qu'aux activités de renseignement. Toute utilisation de ces crédits à d'autres fins est ainsi interdite par la proposition de loi. Le texte sera soumis à l'examen des députés en séance plénière le 19 août prochain, étape qui permettra de poursuivre le processus d'adoption", explique le journal.

Concernant l'encadrement des fonds spéciaux, Libération note qu'un "bras de fer se dessine" entre la majorité parlementaire Pastef et le gouvernement.

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"La proposition de loi portant encadrement des crédits spéciaux appelés fonds secrets a été adoptée hier par la majorité en Commission. Mais, ce point est parti pour déclencher de nouvelles hostilités entre le gouvernement et Pastef selon qui, cet encadrement était une promesse de campagne du candidat Bassirou Diomaye Faye", rapporte le journal.

La publication signale qu'en Commission, "le gouvernement, représenté par Me Moussa Sarr, a fait 6 amendements, tous rejetés par le Pastef. Plus déterminant, le Garde des Sceaux a déclaré avoir écrit au bureau pour lui faire savoir que le texte serait Irrecevable".

Sur le régime juridique des fonds spéciaux, Les Echos aussi relève que le président Bassirou Diomaye Faye est "en total désaccord" avec Pastef, qui "rejette tous ses amendements".

"L'équilibre de la terreur se poursuit à l'Assemblée nationale. Après la bataille autour de la déclaration de patrimoine, il y a eu hier un combat âpre entre l'exécutif et le législatif sur l'examen en commission technique de la proposition de loi portant sur l'encadrement des crédits spéciaux. Première preuve que Diomaye veut la guerre : il a envoyé Me Moussa Sarr à la place de Cheikh Diba. Le ministre de la Justice, encore une fois, a introduit beaucoup d'amendements. Malheureusement, ils ont été tous rejetés par les députés de Pastef", écrit Les Echos.

Sud Quotidien met en exergue le problème de la mobilité urbaine pendant l'hivernage et titre "Dakar, le calvaire des routes".

"A Dakar, écrit Sud, et dans sa périphérie, la mobilité urbaine est un véritable casse-tête quotidien. Les habitants des banlieues, notamment ceux de Keur Massar, Tivaouane Peulh, Niague, Sangalkam, Bambilor ou encore Lac Rose, sont particulièrement confrontés aux difficultés de déplacement. L'absence de liaisons directes vers certains endroits de la capitale contraint de nombreux usagers à multiplier les correspondances et, par voie de conséquence, à supporter des dépenses de transport plus élevées".

Le Soleil s'intéresse aux jeunes qui investissent "de plus en plus les secteurs de l'agriculture, de l'agro-business et de l'élevage".

"La nouvelle génération se tourne de plus en plus vers l'agriculture et l'élevage à grande échelle, faisant de sa passion un véritable levier de création de richesse et d'emplois. Elle constitue une classe d'acteurs du monde rural mobilisée pour redonner ses lettres de noblesse au travail de la terre", selon le journal.