Sénégal: Tivaouane - Les séances de 'Burd' débutent ce vendredi soir

14 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Les fidèles tidianes entament ce vendredi soir, à Tivaouane et dans plusieurs localités du pays, les séances de récitation du "Burd", célèbre poème de l'imam Al-Boussairi en hommage au Prophète Mouhammad (PSL).

Ces veillées spirituelles vont se poursuivre pendant dix nuits consécutives, en prélude au Gamou, fixé au 25 août, suivant la tradition instaurée par El Hadji Malick Sy.

Le mois lunaire de Rabi' al-Awwal, correspondant à la naissance du Prophète Mouhammad (PSL), débute ce vendredi 14 août 2026, la lune n'ayant pas été aperçue jeudi soir, selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC).

Les séances de "Burd" constituent des moments de ferveur intense dans la cité religieuse tidiane, où chaque nuit des fidèles déclament en choeur des passages d"'Al-Burda" qui résonnent dans les mosquées.

Elles rassemblent de nombreux disciples, dont des membres de la diaspora qui anticipent leur venue pour y assister.

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