Sénégal: Kédougou - Vers la mise en exploitation du pôle urbain de Dimboli

Kédougou — Le directeur de la promotion des pôles urbains, Cheikh Ibrahima Diédhiou a annoncé, jeudi la mise en exploitation prochaine du pôle urbain de Dimboli, à travers un projet d'aménagement d'une superficie de 535 hectares destiné à soutenir le développement et la création d'emplois.

Situé dans la commune de Dimboli à 10 kilomètres de la ville de Kédougou, le pôle urbain de Dimboli a été conçu pour désengorger le département de Kédougou et impulser son développement économique.

Il s'inscrit dans le projet d'aménagement et de développement des pôles urbains du Sénégal (PADPUS), piloté par la direction de la planification et de la Prospective urbaine (DPPU), rattachée au ministère de l'Urbanisme

"Cette rencontre d'aujourd'hui vise à présenter les orientations stratégiques et les modalités de mise en oeuvre du pôle urbain de Dimboli, à informer les parties prenantes sur les différentes composantes du projet, à recueillir leurs observations et recommandations", a-t-il expliqué.

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Il s'exprimait ainsi lors d'un comité régional de développement axé sur la mise en oeuvre du pôle urbain de Dimboli. Cette rencontre présidée par la gouverneure Mariama Traoré a réuni, des chefs de service, des responsables locaux, et le maire de la commune de Dimboli, Fodé Keita.

"Cette rencontre va renforcer également le cadre de concertation nécessaire à la réussite de ce projet structurant pour la région de Kédougou et le Pôle - territoire sud-est", a précisé M. Diédhiou.

Les participants à la réunion ont assisté à une présentation des orientations stratégiques et des modalités de mise en oeuvre de la politique de développement des pôles urbains du Sénégal.

"Aujourd'hui, a-t-il dit, l'exposé a porté sur les potentialités du futur pôle urbain de Dimboli ainsi que les opportunités d'investissement qu'il offre".

Il a annoncé l'organisation d'une audience publique avec les populations de la commune de Dimboli, sous l'autorité de la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré.

La gouverneure a invité, dans sa prise de parole, la direction de la promotion des pôles urbains à matérialiser et baliser le site d'exploitation du pôle urbain de Dimboli.

"C'est une nécessité, il faut procéder à la matérialisation et au balisement du site d'exploitation de Dimboli", a-t-elle insisté.

Mariama Traoré a profité de cette occasion pour solliciter du ministère de l'Urbanisme, le déblocage des demandes d'autorisation de lotissement afin de réorganiser l'espace de la région de Kédougou.

"Cette sollicitation n'a pas de rapport avec le pôle urbain de Diboli, mais il faut que le ministère nous aide sur les demandes d'autorisation de lotissement", a-t-elle réitéré, expliquant qu'elles vont permettre à la région de lutter contre les occupations anarchiques et de réorganiser l'espace de Kédougou.

Le maire de Dimboli a remercié l'Etat du Sénégal à travers le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires pour le choix de sa commune.

"Nous sommes très contents d'accueillir ce projet et nous remercions vraiment l'Etat du Sénégal et surtout la direction des pôles urbains pour la tenue de cette rencontre de mise en exploitation prochaine du site du pôle urbain de Dimboli", a dit Fodé Keita.

Il a invité la direction de la promotion des pôles urbains à accélérer son processus de mise en exploitation.