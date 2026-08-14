Sénégal: Matam - Plusieurs mesures prises pour assurer le bon déroulement du Gamou annuel de Oréfondé

Matam — Le sous-préfet d'Agnam civol, Babacar Diagne, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de l'édition 2026 du Gamou de Oréfondé, une cité religieuse de la région de Matam (nord), avec un accent particulier sur la sécurité, l'hygiène, l'approvisionnement en eau et l'éclairage public.

"Nous avons passé en revue les aspects sécuritaires, les questions d'hygiène et d'hydraulique, et des engagements ont été pris par les différents services pour que tout se passe bien ", a indiqué l'autorité administrative.

Il s'exprimait jeudi à l'issue du Comité local de développement (CLD) préparatoire à cette manifestation religieuse en présence des chefs de service et des membres du comité d'organisation.

Le sous-préfet a précisé qu'un programme de saupoudrage sera déployé dans l'ensemble de l'agglomération de Oréfondé, notamment à Oréfondé, Dabia, Hodio et Djalon, des points jugés stratégiques.

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Il a également annoncé la mobilisation de 200 agents pour assurer le nettoyage des lieux dans les 72 heures précédant le Gamou, le jour de l'événement et le lendemain.

Concernant l'hydraulique, Babacar Diagne a assuré que des dispositions seront prises pour renforcer l'approvisionnement en eau, avec notamment la chloration de l'eau du château d'eau de Oréfondé et la mise à disposition d'une citerne.

Il a ajouté que la mairie, en collaboration avec la Senelec, s'est engagée à réhabiliter l'éclairage public.

Sur le plan sécuritaire, le sous-préfet a indiqué que plusieurs services ont pris des engagements pour accompagner l'organisation du Gamou. Il a précisé que les sapeurs-pompiers et les services des Douanes feront l'objet d'une saisine du préfet du département.

Babacar Diagne a assuré que les autorités saisiront les services régionaux des Douanes pour faciliter le passage des fidèles venant de Mauritanie avec de petites quantités de sucre, de riz ou d'huile destinées à leurs marabouts.

Il a enfin assuré que les engagements pris lors du CLD permettront de garantir de bonnes conditions d'accueil et de sécurité lors du Gamou de Oréfondé.