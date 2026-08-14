Sénégal: Présidence du Roscao - Le Sénégalais Papa Thierno Homère Seck candidat

Le Sénégalais Papa Thierno Homère Seck est candidat à la présidence du Réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest (Roscao), dont l'élection est prévue le 22 août prochain, a-t-on appris de source proche de sa campagne.

La campagne électorale pour ce scrutin régional, ouvert aux organisations de la société civile de l'espace communautaire, a démarré lundi 10 août. Le candidat sénégalais est en compétition avec le président sortant du Roscao, le Béninois Coovi Paul Adahou.

Créé en 2003 et basé au Bénin, le Roscao oeuvre au renforcement de la participation de la société civile aux processus de développement, de gouvernance et de défense des droits. Il intervient également dans la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et de la protection de l'environnement.

Membre du réseau depuis trois ans et coordonnateur du Roscao au Sénégal depuis mars 2024, Papa Thierno Homère Seck met en avant son expérience dans les activités de médiation, d'observation électorale et de dialogue sous-régional.

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Il a notamment participé à la médiation dans le différend entre le Niger et le Bénin et pris part à des missions d'observation des élections locales et législatives de janvier 2026 ainsi que de la présidentielle béninoise d'avril 2026.

Dans son projet de gouvernance, le candidat sénégalais entend faire du Roscao « un réseau fort, uni et innovant pour une Afrique de l'Ouest démocratique et prospère ». Il propose notamment de professionnaliser l'observation électorale à travers des formations certifiantes, de digitaliser le suivi des scrutins et de renforcer les actions de sensibilisation citoyenne.

Son programme prévoit également la mise en place d'un baromètre régional de la transparence, une cellule d'alerte et d'assistance juridique pour les acteurs de la société civile, ainsi que des initiatives en faveur de la transition écologique et du développement durable.

Papa Thierno Homère Seck ambitionne, en outre, de renforcer l'autonomie financière du réseau, d'améliorer la coordination entre les représentations nationales et d'accroître la participation des jeunes et des femmes dans les instances décisionnelles.

Le scrutin du 22 août comportera deux volets. Les personnes physiques ressortissantes des pays membres de la Cedeao peuvent participer au vote préalable, tandis que les associations et ONG établies dans l'espace communautaire constituent les grands électeurs appelés à voter le jour du scrutin.