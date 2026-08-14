Sénégal: Un ressortissant chinois interpellé et déféré pour association de malfaiteurs, séquestrations et extorsions visant des compatriotes

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à l'interpellation et au défèrement d'un ressortissant chinois, présenté comme membre d'un gang qui aurait multiplié les agressions contre des compatriotes installés au Sénégal, annonce la Police dans un communiqué publié ce 14 aout 2026. L'homme est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage de moyen de locomotion, séquestration, extorsion de fonds et complicité des mêmes chefs.

Entre le 6 juillet et le 11 août 2026, quatre ressortissants chinois ont déposé plainte contre inconnus pour des faits similaires, renseigne la Police dans son communiqué. Le premier plaignant raconte avoir été attiré, le 6 juillet, dans un appartement du quartier du Centenaire sous prétexte de récupérer une créance de 400 000 FCFA. Sur place, son compatriote et quatre complices l'auraient séquestré et violenté pour lui arracher le code d'accès de son compte WeChat, avant d'y prélever 22 millions de FCFA. Abandonné sur les lieux, il n'aurait dû sa libération qu'à un riverain non identifié.

Le deuxième plaignant, masseur de profession, dit avoir reçu la visite de deux hommes venus en clients l'après-midi du 6 août, revenus le soir même à cinq, armés d'un couteau. Le butin : 4 500 000 FCFA, des clés, son passeport, sa carte de séjour et deux téléphones. La victime aurait subi une incapacité temporaire de travail (ITT) de quinze jours.

Le troisième plaignant affirme que la même bande a fait irruption chez lui le 25 juillet, l'agressant à l'arme blanche -- ITT de quinze jours également -- pour lui soutirer des informations sur son colocataire, visé à son tour.

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Le quatrième, résidant à Diamniadio, dit avoir été ligoté à son domicile le 24 juillet et délesté de 3 500 000 FCFA.

Un suspect arrêté à la frontière

L'enquête a permis d'identifier un membre présumé du gang, intercepté par la Direction de la Police aux Frontières alors qu'il tentait de quitter le pays via le poste de Moussala, sous le coup d'une opposition à sortie du territoire. La fouille de son véhicule a révélé deux battes de baseball, deux couteaux et une paire de jumelles, ainsi que le passeport et l'un des téléphones dérobés au deuxième plaignant, plus 469 460 FCFA en espèces.

Interrogé, le suspect a reconnu sa participation à cinq agressions, dont les quatre citées, précisant que le groupe compte six membres, tous de nationalité chinoise, opérant exclusivement contre leurs compatriotes. Il a été déféré au parquet ; l'enquête se poursuit.