Sénégal: Le nouveau DG du Port promet efficience et rigueur

Doune Pathé Mbengue, nouveau directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), a officiellement pris ses fonctions ce 13 aout 2026, avec la promesse d'une gouvernance plus rigoureuse, d'une modernisation accélérée et d'un dialogue renforcé avec les travailleurs. Il succède à Waly Diouf Bodiang, qui quitte la direction après avoir revendiqué des résultats économiques en nette progression.

« Le Port de Dakar est bien plus qu'une infrastructure maritime. Il est une porte ouverte sur le monde, un moteur de croissance économique, un instrument de souveraineté nationale et un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux de notre pays », a-t-il déclaré.

Dans cette optique, l'autorité entrante a insisté sur l'ouverture sous-régionale du port. Il entend mieux prendre en compte les besoins de l'hinterland, notamment ceux de pays comme le Mali. La feuille de route déclinée par Doune Pathé Mbengue repose sur plusieurs axes opérationnels pour faire face à la concurrence portuaire. « La nouvelle direction entend inscrire sa gestion dans une approche de gouvernance efficace et efficiente, qui prend en compte les risques d'ordre stratégique, opérationnel, financier, logistique, juridique, sécuritaire et environnemental », a-t-il expliqué.

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Le directeur général sortant, Waly Diouf Bodiang, a pour sa part rappelé s'être « évertué à comprendre le sens des dynamiques qui font avancer le port avec les lunettes de l'inspecteur des impôts ». Il estime avoir rétabli l'ordre et la rigueur, avec des valeurs bien sénégalaises tirées de notre éducation.

Sur le plan des résultats économiques, M. Bodiang s'est félicité de la trajectoire imprimée au cours de son mandat.