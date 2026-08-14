Sénégal: 200 jeunes handicapés enrôlés dans les régions de Thiès et Dakar

Des acteurs de la formation professionnelle ont lancé, ce jeudi 13 août, à Thiès, la deuxième phase du projet de Réforme de la formation professionnelle (ReFoP2). Mis en oeuvre par la Coopération allemande au Sénégal (Giz) avec l'appui de l'Ong Humanité et Inclusion (Hi), le projet vise à enrôler 200 jeunes handicapés des régions de Dakar et de Thiès.

THIÈS - La deuxième phase du projet de Réforme de la formation professionnelle (ReFoP2) a été officiellement lancée, le jeudi 13 août, à Thiès. L'évènement a réuni, autour des autorités administratives de la région, l'ensemble des acteurs institutionnels, techniques, territoriaux et communautaires. Inscrit dans le cadre de l'Initiative Fit Sénégal et mis en oeuvre par la Coopération allemande au Sénégal (Giz), avec l'appui de l'Ong Humanité et inclusion (Hi), le projet vise à renforcer l'équité et l'égalité en matière d'accès à la formation professionnelle et l'employabilité. Pour cette seconde phase, un dispositif multi-acteurs est mis en place pour faciliter l'accès de 200 personnes handicapées, âgées de 15 à 35 ans, des régions de Dakar et Thiès, aux services d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi grâce à un accompagnement adapté.

Venu présider l'atelier, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Ababaar Sadikh Niang, a rappelé que, depuis plusieurs années, notre pays enregistre des résultats satisfaisants en termes d'inclusion et d'équité sociales. Toutefois, il a noté que « malgré ces avancées importantes, l'accès des personnes handicapées aux services de formation professionnelle et aux dispositifs d'insertion demeure encore limité ». M. Niang s'est réjoui de voir que « face à ces défis, le projet ReFoP 2 vient apporter une réponse concrète et structurante, en ciblant 200 jeunes handicapés dans les régions de Dakar et Thiès, pour faciliter leur accès à la formation professionnelle ».

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Moustapha Ndour, chef de projet Emploi et handicap à l'Ong Hi Sénégal, a souligné que parmi les 200 jeunes sélectionnés, 120 seront formés sur un métier certifié et les 80 autres accompagnés sur des compétences pouvant leur permettre de faciliter leur insertion professionnelle sur le marché du travail.