Afrique: Ju-Jitsu - Nashita Hazareesing au sommet mondial

La jeune Mauricienne s'est hissée sur la plus haute marche du podium à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, chez les moins de 14 ans (+57 kg), en Ju-Jitsu Fighting. Les Championnats du monde des disciplines de compétition du Ju-Jitsu, organisés par la Ju-Jitsu International Federation (JJIF), se sont déroulés à Abu Dhabi du 1eᣴ au 9 août. Quelque 1 300 athlètes de 40 pays étaient engagés.

Seule fédération mauricienne membre de la JJIF, la Mauritius Ju-Jitsu Federation (MJJF) avait engagé cinq athlètes. Nashita Hazareesing s'est particulièrement illustrée en devenant championne du monde chez les moins de 14 ans. Pour sa première participation à une Coupe du monde, elle décroche ainsi l'or mondial.

Chez les adultes, Kilan Veer Gougon, engagé en +94 kg en Jiu-Jitsu Gi, a atteint les quarts de finale. Il s'est incliné face à un Colombien après un combat très disputé, conclu au Golden Score. En mai dernier, le Mauricien avait déjà obtenu le bronze aux Championnats du monde de Contact Ju-Jitsu. Chez les jeunes, Yuveena Kavya Hazareesing (-21 ans, -70 kg Gi), Jade Emy Watterston-André (-18 ans, -63 kg Gi et No-Gi) et Jeyhan Gerwin Parahoo (-18 ans, -77 kg Gi et No-Gi) disputaient leur premier Mondial. Leurs performances constituent une expérience encourageante pour les prochaines échéances.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prochain rendezvous sera les Championnats d'Afrique, en Algérie, du 14 au 21 septembre. Yuveena Kavya Hazareesing et Jade Emy Watterston-André devront défendre leurs titres africains. Yuveena est double championne d'Afrique en Fighting et Gi, tandis que Jade Emy Watterston-André détient les titres en Gi et No-Gi.

«Ju-Jitsu» : Une terminologie qui fait débat

La terminologie utilisée pour certaines disciplines du jiu-jitsu peut prêter à confusion. Le Ne-Waza de la JJIF, qui désigne le travail et le combat au sol, peut présenter certaines similitudes avec le Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), notamment dans certaines positions, contrôles et techniques de soumission.

Mais similitude ne signifie pas identité de discipline. Le BJJ pratiqué à Maurice sous l'égide de la Mauritius Brazilian Jiu-Jitsu Federation (MBJJF) relève d'un système spécifique, affilié à la Sport Jiu-Jitsu International Federation (SJJIF) et à la Sport Jiu-Jitsu African Federation (SJJAF). Il possède ses propres règlements, son propre cadre de compétition et son propre système de progression, notamment structuré autour des grades et des ceintures.

La MJJF, elle, évolue dans le système de la JJIF, avec ses propres règles et son propre cadre sportif. Il convient donc de distinguer les deux univers, même lorsque certaines techniques ou situations de combat au sol peuvent se retrouver dans les deux. L'objectif n'est pas de trancher le débat, mais d'éviter l'amalgame : pour identifier correctement une discipline, il faut préciser son règlement, son système de progression et la fédération sportive dont elle relève.