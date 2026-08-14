Ile Maurice: La FCC s'oppose à la radiation de la charge contre Devianee Ramchurn

Le dossier des valises contenant quelque Rs 113,8 millions connaît un nouveau tournant judiciaire. Devant la cour de district de Pamplemousses, hier, la Financial Crimes Commission (FCC) a annoncé son intention de s'opposer à la demande de Devianee Ramchurn visant à faire rayer la charge provisoire portée contre elle.

La position de la Commission a été communiquée à la magistrate Neela Ramdewor-Naugah par Me Ramsooroop. L'ancienne conseillère municipale est provisoirement accusée de conspiracy to commit money laundering. L'affaire a été renvoyée au 27 octobre prochain, date à laquelle les arguments de la FCC en faveur du maintien de la charge seront entendus.

La défense, représentée par Me Ravi Rutnah, conteste la poursuite de la procédure sur deux fronts. Elle estime d'abord qu'il n'existe pas de reasonable suspicion permettant de maintenir l'accusation contre sa cliente. Elle dénonce ensuite le temps pris par la FCC pour compléter son enquête, Ramchurn ayant été arrêtée en février 2025. Pour la défense, ces deux éléments réunis constituent un abuse of process.

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Au coeur du dossier se trouve la remise présumée de plusieurs bagages contenant d'importantes sommes d'argent. Selon la FCC, Ramchurn aurait remis à l'homme d'affaires Josian Deelawon, pour le compte de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, trois valises et un sac renfermant environ Rs 113,8 millions en roupies et devises étrangères. Des bijoux et autres articles de luxe avaient également été trouvés. D'emblée, une accusation provisoire de blanchiment d'argent a également été déposée contre Pravind Jugnauth.

Le 27 octobre, la cour devra donc examiner si les arguments de la FCC permettent de maintenir la charge provisoire contre Ramchurn, alors que la défense conteste à la fois le fondement de l'accusation et la durée de l'enquête.