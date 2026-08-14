Ile Maurice: Les jeunes appelés à adopter les bons réflexes numériques

Mauritius Telecom, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des ressources humaines, a organisé, hier, un atelier de sensibilisation consacré à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle (IA) à l'intention des élèves du secondaire, à l'auditorium du Mahatma Gandhi Institute, à Moka. L'objectif était de familiariser les jeunes aux risques liés à leur présence en ligne, tout en les encourageant à faire un usage responsable des nouvelles technologies. À travers des présentations, des démonstrations interactives et des échanges avec les élèves, plusieurs intervenants ont insisté sur une réalité : dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité numérique relève de la responsabilité de chacun.

Teswaree Kisto Heerah, Chief Data Management and Security Officer de Mauritius Telecom, a ainsi appelé les jeunes à développer une véritable culture numérique. «On est dans l'obligation de comprendre, on est dans l'obligation d'apprendre», a-t-elle souligné, estimant que la connaissance constitue la première ligne de défense contre la cybercriminalité. «Il faut être informé. Il faut sensibiliser. Il faut conscientiser» car, selon elle, «le plus on donne d'informations, le plus on leur donne du contrôle».

En effet, 76 % des incidents cyber seraient liés au comportement humain, notamment au partage de mots de passe, à l'ouverture de liens suspects ou encore à la divulgation d'informations personnelles. La règle d'or proposée aux élèves tient en trois mots : «Stop, think, verify» avant de cliquer sur un lien, répondre à un message ou publier une photo.

Les élèves ont également été sensibilisés à l'importance des mots de passe robustes, de l'authentification multifactorielle et de la protection des codes PIN et OTP. Trois engagements leur ont notamment été proposés : activer l'authentification multifactorielle, remplacer leurs mots de passe faibles et vérifier les contenus avant de les publier.

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L'utilisation de l'IA était évidemment au programme. L'outil peut faciliter l'apprentissage, la recherche, la création de contenus et la résolution de problèmes, mais son utilisation doit rester responsable. «AI is definitely going to change our lives for good. The only thing is how we're going to use it», a expliqué l'intervenante de Mauritius Telecom.

Kevin Sumputh, Chief Security Officer d'Absa Bank Mauritius Ltd, a, pour sa part, expliqué que la cybersécurité repose sur cinq étapes essentielles : identifier ce qui doit être protégé, mettre en place des mesures de protection, détecter les anomalies, répondre aux attaques et assurer la récupération des systèmes.

Le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, a annoncé que les élèves et éducateurs pourront également bénéficier d'une formation en ligne gratuite d'Amazon Web Services de dix heures, grâce au partenariat conclu avec la firme.

De son côté, Vinaye Armoogum, Chairperson du National Cybersecurity Committee, a rappelé qu'«il n'y a pas de transformation numérique sans cybersécurité». Il a également indiqué que plus de 4 000 incidents avaient été enregistrés depuis janvier, dont 1430 cas de harcèlement en ligne, 396 liés aux fake news et 40 concernant l'exploitation d'enfants. Les élèves en sont ressortis satisfaits de désormais mieux comprendre les dangers liés aux escroqueries en ligne et les enjeux de sécurité numérique.