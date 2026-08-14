Gabon: Le SNEC-UOB propose de relever les frais d'inscription pour faire face à la saturation

À quelques semaines de la rentrée universitaire 2026-2027, le Syndicat national des enseignants-chercheurs de l'Université Omar Bongo (SNEC-UOB) propose de porter les frais d'inscription entre 50 000 et 100 000 FCFA, contre le niveau actuellement en vigueur. L'annonce, formulée dans un communiqué signé par le président du syndicat, le Pr Mathurin Ovono Ebè, intervient alors que les préinscriptions viennent de démarrer.

Un établissement sous pression démographique

Selon le syndicat, l'UOB accueillerait déjà environ 18 000 étudiants pour seulement 8 000 places assises, soit un taux d'occupation avoisinant les 225 %. Avec l'arrivée attendue de nouveaux bacheliers et le retour annoncé d'étudiants gabonais actuellement en France, les effectifs pourraient dépasser 30 000 inscrits à la rentrée prochaine.

Une mesure conditionnée

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Le SNEC-UOB justifie sa proposition par la nécessité de dégager des ressources propres pour l'établissement. En s'appuyant sur la réglementation en vigueur dans l'espace CEMAC, le syndicat estime qu'un alignement des frais pourrait générer plus de deux milliards de FCFA de recettes supplémentaires par an, dont une majorité serait consacrée à la construction de nouvelles salles de cours et à la modernisation des équipements, le reste allant au fonctionnement courant.

Le syndicat conditionne toutefois sa proposition à une gestion transparente des recettes et à la mise en place de dispositifs de soutien pour les étudiants issus de familles modestes.

Un débat social

La mesure suscite déjà des réactions, certains observateurs soulignant que ces frais s'ajouteraient à d'autres charges déjà lourdes pour les familles (transport, logement, restauration, fournitures), dans un contexte où l'état des infrastructures universitaires résulte, selon plusieurs analyses, de décennies de sous-investissement. Les inscriptions administratives à l'UOB doivent débuter en septembre.