Congo-Brazzaville: Relance des compétitions - Les clubs soulagés

L'organisation de la Coupe du Congo après deux saisons blanches est un motif d'espoir pour les équipes qui ne savaient plus comment s'organiser face au passage à vide prolongé qu'ils ont connu.

Mieux vaut tard que jamais, d'autant plus que les clubs n'ont pas été épargnés par la crise institutionnelle qu'a connue, depuis 2024, la Fédération congolaise de football (Fécofoot). L'absence du championnat national a privé l'Athlétic club Léopards de Dolisie et l'Association sportive Otohô d'Oyo d'une participation à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération. Une première, depuis plus de 20 ans, que le Congo soit absent à ces joutes continentales.

La Coupe du Congo, qui s'est jouée respectivement à Kinkala, Pointe-Noire et Dolisie, a depuis quelques années perdu son caractère qualificatif à une compétion africaine pour la simple raison que sa finale se dispute le 14 août, au-delà des délais d'engagement des clubs.

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Qu'à cela ne tienne, les bases de la relances du football sur le plan local sont posées. Le défi de créer les conditions pour que le ballon roule à nouveau sur les pelouses congolaises est relevé. Face aux impératifs de temps, les organisateurs ont réinventé une formule inédite que cette compétition qui se joue cette saison soit inscrite dans le cadre des festivités marquant la célébration des 66 ans de l'indépendance du pays.

Si chez les dames le problème ne s'opposait pas, chez les messieurs, par contre, le choix porté sur les anciens vainqueurs et les finalistes de la Coupe du Congo a pris le dessus sur le caractère festif. Cette compétition, rappelons-le, concerne dans sa configuration toutes les équipes du pays, de la division inférieure à l'élite. Par rapport au temps, les tours préliminaires jusqu'aux huitièmes de finale ont laissé la place à quatre groupes de trois, dont les deux premiers ont été qualifiés pour les quarts de finale.

Les quarts de finale et les demi-finales se sont joués en aller simple,contrairement aux autres éditions, pour sélectionner dans les délais la Jeunesse sportive de Talangai et le Club athlétique renaissance aiglons comme finalistes .

Les finales de la coupe du Congo ont toujours un caractère particulier en ce sens qu'elles sont placées sous l'autorité du président de la République. C'est, d'ailleurs, lui ou son représentant qui remet le trophée à l'équipe victorieuse, puisque la compétition elle-même est inscrite dans le programme de la célébration de la fête de l'accession du pays à l'indépendance.

Après la Coupe du Congo, tous les signaux passeront au vert quand le championnat national Ligue 1 va être relancé. Il ne sera relevé que quand la compétition sera sponsorisée et les clubs subventionnés. C'est dans ces conditions qu'ils pourront rivaliser avec les autres plus huppés du continent.