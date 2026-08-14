Congo-Brazzaville: Dinacope - 24 296 enseignants régularisés

Dans le cadre de la redevabilité, la Direction nationale de contrôle et de la paie des enseignants (Dinacope), devant la presse, a fait le point des actions menées en son sein, depuis la nomination de la nouvelle équipe, en février dernier.

La Dinacope, par la voix de son chef, Vital Lumbala Kadiata, a dressé, le 11 août à Kinshasa, le bilan des réformes menées, notamment la protection du salaire de l'enseignant qualifié de "sacré ". Nommé en février 2023 sur instruction de la ministre d'État Raïssa Malu, Vital Lumbala Kadiata a mis en avant une réforme majeure : la migration de la prime de gratuité vers le salaire direct des enseignants.

23 675 enseignants régularisés sans budget supplémentaire

Jusqu'ici versée manuellement via les chefs d'établissement, la prime de gratuité, passée de 30 000 à 80 000 FC, posait des problèmes de sous-paiement et de non-paiement. Grâce à l'assainissement du fichier, 23 675 enseignants du primaire sous-payés ont été alignés au montant intégral de 80 000 FC. 621 autres, qui n'en bénéficiaient pas, ont également été régularisés.

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Au total, 24 296 enseignants voient leur situation corrigée. "Cette opération a été réalisée sans supplément budgétaire. Nous avons dégagé plus de 471 millions de francs congolais d'économie en recherchant les doublons et les incohérences", a expliqué Vital Lumbala Kadiata, parlant d'une "gestion responsable de la ressource publique".

Lutte contre la fraude et digitalisation

La Dinacope poursuit l'assainissement du fichier de paie. En collaboration avec la Direction de la paie, 148 agents administratifs frauduleusement intégrés ont été désactivés. Pour sécuriser davantage le système, un dispositif de contrôle biométrique par empreinte digitale et reconnaissance faciale est en cours de déploiement à l'administration centrale. L'objectif est de "savoir qui est réellement présent" et accélérer les traitements.

Revenant sur les plaintes des syndicats, Vital Lumbala Kadiata a confirmé des retenues de 20 000 FC constatées en janvier 2023 sur la prime dans certaines provinces. "Des mesures correctives ont été engagées. Les erreurs ont été corrigées dès la paie de février", a-t-il assuré, ajoutant: "Aucune coupe ou défalcation non conforme aux décisions du fouvernement ne sera tolérée".

Des défis demeurent

Malgré ces avancées, Vital Lumbala Kadiata reconnaît que des défis subsistent : la prise en charge des NU et NP, et l'amélioration des moyens de la Dinacope. Sa méthode reste la même : "Assainir, contrôler, digitaliser, sécuriser et payer correctement". En conclusion, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement : "Un enseignant régulièrement pris en charge doit recevoir son salaire intégralement. La prime de gratuité doit revenir à celui à qui elle est destinée."