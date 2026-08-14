Afrique: Commerce intra-africain - Ne pas manquer le rendez-vous de la Zlécaf

D'ici à 2030, soit avant la fin du quinquennat en cours, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) entrera en vigueur. Le Congo doit préparer ses entreprises à plus de compétitivité pour ne pas être spectateur de cette nouvelle ère du commerce intra-africain qui pointe à l'horizon.

Dans son discours d'investiture, le 16 avril dernier, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, évoquait les plateformes logistiques et les corridors qui renforcent la vocation du Congo comme pays de transit, le reliant à ses voisins et même au-delà. « (...) Avec ces infrastructures, le Congo se connecte progressivement à ses voisins et devient un véritable hub commercial et touristique intra-africain au rendez-vous de la Zone de libre-échange continentale africaine », déclarait-t-il.

Pour la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo, « Intégrer la Zlécaf signifie aussi préparer nos entreprises à être plus compétitives. Nous devons produire davantage et produire mieux ».

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Il est donc nécessaire pour les entreprises congolaises de se mettre à niveau afin de saisir pleinement les opportunités qu'offre le marché africain qui regorge plus d'un milliard de consommateurs. Le renforcement des capacités productives, l'amélioration de la qualité des produits, l'accès aux normes et certifications internationales, la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, autant de défis à relever et pour lesquels le gouvernement promet de jouer sa partition.

L'orientation des zones économiques spéciales vers l'export africain et la promotion du label « Made in Congo » dépendent aussi de la capacité des pouvoirs publics à favoriser l'émergence des producteurs capables de faire du pays un acteur majeur du commerce régional.

Deuxième vice-présidence

Dans sa marche vers la Zlécaf, le Congo fait déjà des pas en avant. Lors de la 18e réunion du Conseil des ministres, tenue en marge de la conférence régionale HerAfCFTA 2026 à Abuja, au Nigeria, le pays a été, en effet, désigné pour assurer la deuxième vice-présidence du bureau du Conseil des ministres de la Zlécaf. Ce qui traduit la confiance accordée à Brazzaville par les États parties et renforce son influence au sein des instances décisionnelles.

La ministre en charge de la Zlécaf a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une mise en oeuvre effective, inclusive et équilibrée de la Zlécaf fondée sur le respect des engagements des chefs d'État, la solidarité entre les États parties, la prise en compte des réalités économiques de chaque pays. Après l'adoption des principaux instruments juridiques, a-t-elle poursuivi, il est nécessaire de transformer les engagements du pays en résultats tangibles.

Pour l'histoire

C'est le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, que les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont signé l'Accord portant création de la Zlécaf. Pour marquer son adhésion à cette vision, le Congo l'a ratifié le 27 décembre 2018 avant sa promulgation par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 7 février 2019.