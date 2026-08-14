Congo-Brazzaville: Handball - Pour une sortie de crise

Le handball congolais, jadis fleuron de la scène sportive nationale et continentale, traverse une zone de turbulences institutionnelles. Entre contestations et suspensions de certains acteurs, le climat au sein de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) est ambivalent. Face à l'urgence de préserver les acquis et de restaurer la sérénité, le ministère des Sports a engagé, depuis quelques semaines, des démarches pour ramener tous les acteurs autour de la table du dialogue.

La tutelle est actuellement au chevet du handball national afin de trouver des solutions et consolider les efforts fournis par les clubs lors des compétitions continentales. Conscient des risques d'enlisement mais surtout des sanctions internationales, en cas de blocus, le ministère en charge des Sports a intensifié des initiatives d'arbitrage.

Le 21 juillet dernier, le ministre Hugues Ngouélondélé a convoqué une réunion de cadrage regroupant les membres du bureau exécutif de la Fécohand et la commission ad-hoc. Lors de cette rencontre, le chef du département des Sports a réaffirmé l'exigence d'un retour à l'ordre républicain, du respect strict des textes réglementaires et de la poursuite du travail administratif pour ne pas paralyser les athlètes.

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Prolongeant cette démarche d'apaisement, l'inspecteur général des Sports, Charles Justin Dinga, s'est entretenu, le 31 juillet, avec les dirigeants des clubs regroupés au sein de la « Dynamique Le Réveil du handball congolais ». Cet échange constructif a permis de rétablir le fil de la communication, d'écouter les griefs de la partie contestataire et de réaffirmer la volonté du gouvernement de favoriser une sortie de crise équitable, neutre et pérenne.

Capitaliser sur l'élan de l'Étoile du Congo et de l'AS Otôho

Pendant que les différends administratifs occupent l'agenda institutionnel, la réalité du terrain rappelle que le handball congolais demeure vivant et compétitif. Les récentes prestations remarquées de l'Étoile du Congo et de l'AS Otoho sur la scène continentale démontrent la vitalité des clubs et le talent brut des athlètes locaux.

Les clubs congolais ont imposé, en effet, leur identité lors du 42e Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe disputé à Kinshasa, du 8 au 14 juillet. Au terme de cette grande compétition continentale, l'Étoile du Congo s'est parée du titre de champion, en remportant l'or chez les messieurs après avoir dominé les Camerounais des Forces armées et de police. De leur côté, les dames de l'AS Otohô ont frôlé l'exploit, s'inclinant avec les honneurs en finale face aux redoutables tenantes du titre de Petro Atlético Luanda de l'Angola. Ces exploits méritent d'être consolidés.

Des succès africains qui démontrent un potentiel immense ne demandant qu'à s'exprimer. Laisser la crise perdurer équivaudrait à sacrifier des générations de handballeurs, à saper les efforts des investisseurs et des encadreurs, et à compromettre le rayonnement du drapeau national lors des prochaines échéances régionales et internationales.