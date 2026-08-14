Congo-Kinshasa: Arme de dissuasion politique !

La République démocratique du Congo s'approche dangereusement d'un nouveau précipice dont son histoire politique mouvementée est tristement coutumière.

À l'aube de l'échéance fatidique du 15 août, l'ultimatum rigide brandi par la coalition d'opposition C64 résonne désormais comme un avertissement solennel et pressant adressé directement au pouvoir en place à Kinshasa. En exigeant la convocation officielle d'un dialogue national pleinement inclusif, les forces de l'opposition républicaine, menées de front par Dieudonné Bolengetenge, tentent de dresser un rempart institutionnel contre ce qu'elles qualifient de renversement programmé de l'ordre constitutionnel établi.

Pendant plusieurs mois consécutifs, la rue congolaise a été sagement contenue, suspendue aux fragiles médiations des différentes confessions religieuses du pays. Ce sursis ecclésiastique, loin d'apaiser les esprits surchauffés, n'a fait en réalité que cristalliser les profondes frustrations d'une population déjà durement éprouvée par le quotidien difficile.

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Aujourd'hui, le vernis de cette patience citoyenne a définitivement craqué. Le message de la C64 et du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est d'une limpidité absolue : les déferlantes populaires ne reculeront plus jamais devant les simples promesses de l'exécutif. La menace de désobéissance civile brandie par les opposants n'est pas une simple formule rhétorique, mais le véritable symptôme d'une rupture politique profonde entre la présidence de Félix Tshisekedi et une frange majeure de la classe politique.

Au coeur de cette discorde nationale majeure se joue en réalité l'avenir même de la loi fondamentale. Pour la coalition d'opposition, le dialogue national réclamé n'est en aucun cas une fin en soi, ni un vulgaire espace de partage des postes ministériels. Il est fermement conçu comme une arme de dissuasion politique majeure contre toute velléité de changement ou de révision de la Constitution, perçue comme une manoeuvre suspecte taillée sur mesure pour pérenniser le régime actuel.

Le pouvoir se retrouve ainsi placé face à un dilemme existentiel : céder promptement à l'appel d'une concertation inclusive pour désamorcer rapidement la bombe sociale, ou persister aveuglément dans une trajectoire unilatérale au risque de voir l'appareil d'État sombrer dans l'ingouvernabilité. Dans un contexte global déjà meurtri par une crise sécuritaire endémique à l'Est, l'ouverture irréfléchie d'un nouveau front de contestation civile dans la capitale relèverait d'une pure folie politique.

L'histoire de la RDC nous enseigne que le mépris systématique des aspirations populaires mène inévitablement à l'implosion. Le président Félix Tshisekedi doit urgemment comprendre que la vérité politique ne peut se décréter unilatéralement depuis les salons feutrés des palais présidentiels ; elle se négocie dans le respect strict des règles démocratiques. Ignorer cet énième signal d'alarme serait faire le choix délibéré du chaos généralisé. Le peuple congolais est instamment appelé à s'assumer face à son propre destin national. Le compte à rebours est maintenant activé. Si Kinshasa refuse la voie du compromis républicain avant le 15 août, c'est la rue souveraine qui se chargera d'écrire les prochaines pages de l'histoire nationale.