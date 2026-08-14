Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché des actions, le défi de la « liquidité en dents de scie »

L'analyse de l'évolution du volume total des transactions sur les actions durant la période décennale (2016-2025) révèle une volatilité extrême avec trois phases distinctes observées pour les cycles de liquidités.

Evolution du volume total des transactions négociées sur les actions cotées à la BRVM (2016-2025)

La phase de contraction (2017-2020) correspond à une période où le volume s'est effondré de près de 75%, passant de 214 millions à 53 millions de titres. Celle-ci a été marquée par un désintérêt pour les actions au profit des obligations et par l'impact psychologique de la crise COVID-19 en 2020.

La phase de relance (2021-2022) est caractérisée par un rebond porté par les fractionnements d'actions (rendant les titres plus accessibles, comme pour Sonatel ou Orange CI) et un regain d'optimisme post-pandémie.

Avec 248 millions de titres, l'année 2025 marque un record historique de liquidité. Ce pic s'explique par la digitalisation massive des ordres et l'entrée de nouveaux investisseurs particuliers via les solutions mobiles.