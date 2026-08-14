Afrique de l'Ouest: UEMOA - Renforcement de l'intermédiation boursière

14 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Lejecos Magazine Mai 2026

L'augmentation du nombre de Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI), passant de 27 en 2017 à 38 en 2025, témoigne d'une attractivité croissante du métier de l'intermédiation financière dans l'UEMOA.

Evolution du nombre de SGI du marché de la BRVM (2016-2025)

Le marché est passé d'un modèle de « club restreint » à un environnement de concurrence ouverte. Cependant, cette expansion cache un paradoxe structurel qui redéfinit les défis du secteur.

En effet, le nombre d'intermédiaires croît beaucoup plus vite que celui des entreprises cotées en actions. Pour ce qui est du ratio de couverture, en 2017, on comptait environ 1,6 société cotée par SGI. En 2025, ce ratio tombe à 1,2. Plus de SGI signifie une meilleure couverture géographique et commerciale pour attirer les investisseurs (particuliers et institutionnels) vers les titres publics et privés.

Pour les SGI, le portefeuille des actions ne grossit pas assez vite. Cette situation pousse les acteurs vers une concurrence agressive sur les commissions, ce qui fragilise la rentabilité des structures les plus fragiles n'ayant pas de base de clientèle institutionnelle solide .

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.