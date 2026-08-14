Afrique de l'Ouest: UEMOA - Renforcement de l'intermédiation boursière

L'augmentation du nombre de Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI), passant de 27 en 2017 à 38 en 2025, témoigne d'une attractivité croissante du métier de l'intermédiation financière dans l'UEMOA.

Evolution du nombre de SGI du marché de la BRVM (2016-2025)

Le marché est passé d'un modèle de « club restreint » à un environnement de concurrence ouverte. Cependant, cette expansion cache un paradoxe structurel qui redéfinit les défis du secteur.

En effet, le nombre d'intermédiaires croît beaucoup plus vite que celui des entreprises cotées en actions. Pour ce qui est du ratio de couverture, en 2017, on comptait environ 1,6 société cotée par SGI. En 2025, ce ratio tombe à 1,2. Plus de SGI signifie une meilleure couverture géographique et commerciale pour attirer les investisseurs (particuliers et institutionnels) vers les titres publics et privés.

Pour les SGI, le portefeuille des actions ne grossit pas assez vite. Cette situation pousse les acteurs vers une concurrence agressive sur les commissions, ce qui fragilise la rentabilité des structures les plus fragiles n'ayant pas de base de clientèle institutionnelle solide .