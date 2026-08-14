Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Un plan d'action genre pour garantir un héritage sportif plus inclusif

Un plan d'action genre (PAG), articulé autour de six axes thématiques et d'une cinquantaine de mesures prioritaires, a été présenté, jeudi à Dakar, pour faire de l'égalité, de l'inclusion et de la prévention des violences des principes durables dans les infrastructures sportives des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le document constitue un outil opérationnel couvrant les phases de travaux, d'organisation et d'héritage des Jeux, a notamment dit Aïcha Idy Wally Ba, experte sociale et point focal Genre à l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), au cours d'une présentation.

"Plus qu'un diagnostic, c'est un plan d'actions avec des mesures concrètes, un budget et une démarche d'appropriation par les acteurs ", a-t-elle expliqué.

Le PAG s'appuie sur un diagnostic participatif réalisé à travers des visites de terrain, des ateliers, des entretiens et des consultations avec les collectivités territoriales, les services de l'État, les acteurs du sport et les structures spécialisées dans les questions d'égalité et de genre.

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Il vise notamment à garantir un "héritage équitable " au profit des femmes, des filles, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des populations vivant dans des zones sous-équipées.

Le plan met l'accent sur la conception inclusive des infrastructures, la sécurité, la gouvernance participative, la promotion du sport, le leadership féminin et la coordination des acteurs.

Parmi les mesures prioritaires figurent l'aménagement d'espaces de change pour bébés accessibles aux femmes comme aux hommes, la création d'espaces sûrs pour les victimes ou personnes exposées aux violences, ainsi que la désignation de référents genre sur les différents sites.

Une checklist destinée aux futurs comités de gestion devra permettre de suivre notamment la représentation des femmes, les ressources humaines, l'accès aux équipements et la participation des usagers. L'objectif est d'atteindre au moins 50 % de femmes dans les instances de gestion des infrastructures.

Le PAG accorde également une place importante à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, dans ses dimensions physique, sensorielle et cognitive, ainsi qu'à la sécurité routière autour de onze écoles situées à proximité des infrastructures sportives.

Un outil appelé à survivre aux JOJ

Le responsable de la planification à la Direction de l'équité et de l'égalité de genre (DEEG) du ministère en charge de la Famille a insisté sur la nécessité de faire du PAG un instrument "durable" de transformation des politiques publiques.

"Notre ambition doit être claire : ne pas seulement parler d'égalité, mais créer les conditions qui permettent de la rendre effective", a déclaré Babacar Diop,.

Selon lui, le diagnostic doit permettre d'identifier les inégalités et de les traduire en mesures "concrètes, réalistes et mesurables", assorties de responsabilités et de mécanismes de suivi.

Les JOJ Dakar 2026 doivent ainsi laisser un "véritable héritage social et institutionnel", notamment en favorisant l'accès des filles et des femmes aux infrastructures, aux responsabilités et aux métiers liés au sport.

M. Diop a indiqué que cette démarche est déjà intégrée à certaines activités des Jeux, avec notamment l'objectif de faire participer 60 % de femmes à la cérémonie d'ouverture.

Les représentants des collectivités territoriales ont, de leur côté, insisté sur l'importance de l'appropriation du PAG, les communes devant, pour la plupart, assurer la gestion des infrastructures sportives de proximité après les Jeux.

Le programme de renforcement des capacités de Sport Impact a également été présenté comme un levier d'accompagnement du plan, à travers des formations sur le leadership féminin, la masculinité positive, l'égalité et la mixité dans le sport ainsi que la prévention des violences.

Les prochaines étapes porteront notamment sur l'accompagnement des communes, la désignation de référents genre et inclusion, la mise en place de mécanismes de gestion des plaintes, le suivi régulier des actions et l'évaluation des progrès accomplis.

"L'enjeu est désormais de transformer les engagements du PAG en pratiques durables et reproductibles, afin que l'expérience des JOJ Dakar 2026 puisse servir de référence pour d'autres infrastructures sportives et collectivités territoriales du Sénégal", selon les organisateurs de l'atelier.