Afrique: Corridor Dakar-Bamako - Une mission d'évaluation des contraintes opérationnelles à Kidira

Kidira — Le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), en compagnie du Conseil malien des transporteurs et chargeurs, a effectué une visite, jeudi, au niveau de la frontière de Kidira (Bakel, est) dans le but d'évaluer les contraintes des acteurs du transport dans le corridor Dakar-Bamako.

"L'objectif de cette mission est de relever les contraintes que rencontrent les acteurs notamment les transporteurs, les chargeurs ainsi que les chauffeurs au niveau de ce corridor. Nous voulons faire aussi un état des lieux et formuler des recommandations pour essayer de trouver des solutions pérennes", a fait savoir Daouda Sidy Sarr, directeur de la promotion et de l'assistance au COSEC.

Il s'exprimait au terme d'une mission conjointe d'évaluation de la situation d'acheminement des marchandises sur le corridor Dakar-Bamako.

En compagnie d'un représentant du ministère des Transports du Sénégal et des acteurs du transport sénégalais et malien, les membres de cette mission étaient notamment sur le corridor Sud (Kédougou-Moussala) et le corridor Nord (Tambacounda-Kidira).

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A Kidira, Daouda Sidy Sarr a remarqué l'absence de camions au niveau de ce passage privilégié des convoyeurs de marchandises vers Bamako.

"Au niveau des frontières on a relevé quelques contraintes. A Kidira, on a noté qu'il y a l'absence de camions. Le trafic a été transféré vers Moussala, ce qui fait qu'à Kidira il y a plus de camions et ceci a des conséquences d'ordre économique sur ce corridor", a regretté M. Sy.

"Le COSEC a bien anticipé. Il y a un projet de parking de gros porteurs qui doit être construit sur 15 hectares à l'entrée de Kidira. Le parking était trop sollicité et avec le basculement, on pourra démarrer les travaux tranquillement. Le port sec est également en cours", a rassuré M. Sarr.

Lors de cette visite dans le département de Bakel, la délégation s'est rendue d'abord à la sous-préfecture de Bélé puis à la Brigade de gendarmerie et au bureau des douanes de Kidira pour échanger sur le rôle stratégique du point de passage du corridor Dakar-Bamako.